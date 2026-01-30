OPORTUNIDADE

Partiu Estágio convoca 275 universitários; veja a lista completa

Estágio tem duração máxima de um ano

Maysa Polcri

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 16:08

Partiu Estágio oferece vagas para universitários Crédito: Thuane Maria/GOVBA

Foi divulgada nesta sexta-feira (30) a quarta convocação do Programa Partiu Estágio, com a lista de 275 universitários para atuar em órgãos do Estado. Com os novos nomes, o Edital 002/2025 chega a 4.140 estudantes selecionados.

Os universitários convocados receberão mensagem via WhatsApp, informando a alteração do seu status no portal do BA.GOV.BR. Os selecionados deverão acessar o endereço eletrônico para verificar os procedimentos, prazos e a forma de entrega da documentação.

Entre os dias 02 e 11 de fevereiro, os selecionados devem entrar em contato, por telefone ou WhatsApp, com as unidades de Recursos Humanos dos órgãos onde irão atuar.

Dos 275 universitários convocados nesta etapa, 174 são residentes em Salvador e outros 101 são de municípios da Região Metropolitana e do interior do Estado. As oportunidades de estágio vão beneficiar estudantes de 30 cidades da Bahia. Além da capital baiana, os municípios que tiveram o maior número de selecionados foram Feira de Santana e Vitória da Conquista.

Os universitários vão atuar em 44 diferentes órgãos estaduais. No topo da lista das unidades que receberão o maior número de estagiários está a Secretaria da Educação, seguida pela Secretaria da Saúde e pela Procuradoria Geral do Estado (PGE).

Já entre os 58 cursos de nível superior contemplados nesta convocação, a maior parte das vagas foi destinada às graduações de Direito, Administração e Pedagogia.