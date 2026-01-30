Curto-circuito provoca princípio de incêndio em casa de Lauro de Freitas

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 16:26
Um princípio de incêndio mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros na tarde desta sexta-feira (30), no loteamento Miragem, em Lauro de Freitas. O incidente, segundo os moradores da casa, foi provocado por um curto-circuito que atingiu recipientes que armazenavam óleo. Não há registro de feridos.
A residência onde o incidente ocorreu fica localizada na Rua Edna dos Santos. Uma grande fumaça escura se espalhou rapidamente por conta do princípio de incêndio e moradores de casas próximas relataram ter ouvido ao menos duas explosões.
Príncipio de incêndio em casa de Lauro de Freitas
O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas, que não se alastraram com intensidade pela residência. A Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência também foram acionados para a ocorrência.