Curto-circuito provoca princípio de incêndio em casa de Lauro de Freitas

Bombeiros foram acionados por moradores

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 16:26

Corpo de Bombeiros e Samu foram acionados para a ocorrência
Corpo de Bombeiros e Samu foram acionados para a ocorrência Crédito: Reprodução

Um princípio de incêndio mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros na tarde desta sexta-feira (30), no loteamento Miragem, em Lauro de Freitas. O incidente, segundo os moradores da casa, foi provocado por um curto-circuito que atingiu recipientes que armazenavam óleo. Não há registro de feridos. 

A residência onde o incidente ocorreu fica localizada na Rua Edna dos Santos. Uma grande fumaça escura se espalhou rapidamente por conta do princípio de incêndio e moradores de casas próximas relataram ter ouvido ao menos duas explosões.

Príncipio de incêndio em casa de Lauro de Freitas

Príncipio de incêndio em casa de Lauro de Freitas por Reprodução
Príncipio de incêndio em casa de Lauro de Freitas por Reprodução
Príncipio de incêndio em casa de Lauro de Freitas por Reprodução
1 de 3
Príncipio de incêndio em casa de Lauro de Freitas por Reprodução

O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas, que não se alastraram com intensidade pela residência. A Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência também foram acionados para a ocorrência.

