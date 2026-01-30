Acesse sua conta
Miss Suéter recebe Jussara Silveira em show de pré-carnaval na Casa Preta

Show é uma boa pedida para o público que já quer entrar no clima do pré-carnaval com alegria e nostalgia

  • Foto do(a) author(a) Wladmir Pinheiro

  • Wladmir Pinheiro

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 18:08

MIssu Suéter
Miss Suéter Crédito: Divulgação

A banda Miss Suéter se apresenta na Casa Preta no dia sábado (31), a partir das 20h, com o Miss Suéter Baile Show, em clima de pré-carnaval. A noite terá a participação especial da cantora Jussara Silveira.

A Miss Suéter revisita sucessos da música brasileira das décadas de 1970 e 1980 em bailes dançantes cheios de energia e descontração. Para esta edição, o grupo recebe Jussara Silveira como o “nono elemento surpresa” do espetáculo.

A artista participa cantando e dançando se juntando à irreverência do baile. O encontro destaca a afinidade entre o repertório da banda e a trajetória de Jussara, conectada ao espírito livre e ousado da música brasileira daquele período.

O show é uma boa pedida para o público que já quer entrar no clima do pré-carnaval com nostalgia, alegria e referências da música nacional.

MISS SUÉTER BAILE SHOW

 31/01 (Sábado)

Casa Preta - Rua Areal de Cima 7, Dois de Julho

R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia)

Abertura da casa 19h30

•⁠ ⁠TransMISSão 20h

•⁠ ⁠Miss Suéter 21h

•⁠ ⁠TransMISSão 22h45

Encerramento 00h com hino ao Dois de Julho

