FEMINICÍDIO

Marido é preso por matar professora a facadas na Bahia

Ivone Teixeira foi morta no dia 17 de janeiro na cidade Iguaí

Elaine Sanoli

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 18:14

Ivone Rocha dos Santos Teixeira Crédito: Reprodução/TV Bahia

Um homem foi preso na cidade de Iguaí, no sudoeste da Bahia, suspeito de matar a própria esposa a facadas. A professora Ivone Rocha dos Santos Teixeira, de 40 anos, foi assassinada no dia 17 de janeiro, dentro da residência do casal, no bairro Doutor Tinho.

O suspeito foi localizado na zona rural do município de Ibicuí e preso na quinta-feira (29) por equipes da Delegacia Territorial (DT/Iguaí), em ação conjunta com a Delegacia Territorial (DT/Ibicuí).

De acordo com a Polícia Civil, o homem, de 51 anos, fugiu após cometer o crime. Ivone foi encontrada morta dentro da própria casa por policiais militares, acionados após uma denúncia de violência doméstica.