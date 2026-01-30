OPORTUNIDADE

Leilão da Receita tem SUV por R$ 22 mil e Honda Civic por R$ 3,3 mil; saiba como participar

Propostas podem ser feitas online até 9 de fevereiro

Wendel de Novais

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 09:16

SUV Brilliance 2019, com lance inicial de R$ 22,5 mil Crédito: Receita Federal

A Receita Federal vai realizar em São Paulo, no dia 10 de fevereiro, mais um leilão regional de mercadorias apreendidas ou abandonadas. O evento reúne 321 lotes com itens variados, como veículos, eletrônicos, bebidas, peças automotivas e esculturas.

Entre os destaques está o lote 273, que inclui um SUV Brilliance 2019, com lance inicial de R$ 22,5 mil. Já o lote 33 inclui um Honda Civic 2014/2015, com lances a partir de R$ 3,3 mil, enquanto o lote 34 traz um Chevrolet Onix sem bancos e tapeçaria traseira, com valor inicial de R$ 1,9 mil.

Outros lotes chamam atenção pela diversidade de bens. No lote 3, é possível adquirir um Volkswagen Gol e uma motocicleta Honda CG 150, com lances a partir de R$ 4,6 mil. O lote 24 reúne PlayStation 5, Xbox e controles, com valor inicial de R$ 7 mil.

O leilão está marcado para o dia 10 de fevereiro, com recebimento de propostas das 8h do dia 2 até as 21h do dia 9. A sessão de lances acontece às 11h do dia 10, no horário de Brasília, de forma online. Os interessados devem apresentar propostas para lotes fechados, conforme descrito no edital.

De acordo com a Receita Federal, os bens poderão ser visitados entre 2 e 6 de fevereiro, mediante agendamento prévio, em cidades como São Paulo, Campinas, Guarulhos, Santos, Sorocaba, Santo André, São Bernardo do Campo, Taubaté, Bauru, Araraquara, Jacareí e Guarujá. Endereços e horários constam no edital.

Para participar

Podem participar pessoas físicas maiores de 18 anos, com CPF regular e selo Prata ou Ouro na conta gov.br. Pessoas jurídicas também estão habilitadas, desde que tenham CNPJ ativo e responsável legal com o mesmo nível de confiabilidade.