TRAGÉDIA

Mulher é encontrada morta perto de lixão após ter vida devastada pelo uso de drogas

Imagens mostram transformação de mulher achada morta após anos vivendo nas ruas

Wendel de Novais

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 09:41

Monica Bragala foi encontrada morta perto de lixão Crédito: Reprodução

Uma mulher identificada como Monica Bragala, 49 anos, foi encontrada morta neste domingo (25) nas proximidades de um lixão em Praia Grande, no litoral de São Paulo. Ela foi localizada sem vida na calçada da Avenida dos Trabalhadores, no bairro Sítio do Campo. Segundo o boletim de ocorrência, não havia sinais aparentes de violência no corpo.

A mulher estava sem documentos, Monica foi identificada pelo pai, de 80 anos, que reconheceu a filha após ser acionado pela polícia. De acordo com o relato do idoso ao g1, ela enfrentava a dependência química havia cerca de dez anos e, nos últimos seis, vivia em situação de rua.

Monica Bragala foi encontrada morta perto de lixão 1 de 5

Ainda conforme o depoimento à Polícia Civil, o uso de drogas teve início com cocaína e maconha, evoluindo posteriormente para o crack. A condição de vulnerabilidade se agravou ao longo dos anos, afastando Monica do convívio familiar.

Pessoas que conviveram com a vítima antes do agravamento da dependência relataram que ela teve uma vida considerada estável e socialmente ativa. O jornalista Antonio Cassimiro afirmou que conheceu Monica há cerca de três décadas, quando ela cursava o ensino supletivo. Segundo ele, o comportamento começou a mudar após episódios de sofrimento emocional e a morte da mãe.