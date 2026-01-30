SAÚDE DO PRESIDENTE

Lula recebe alta após cirurgia no olho esquerdo

Presidente passou por procedimento de catarata considerado simples

Carol Neves

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 10:48

Lula Crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deixou o hospital na manhã desta sexta-feira (30), após passar por uma cirurgia de catarata no olho esquerdo. Ele recebeu alta por volta das 10h, depois de ser submetido ao procedimento no CBV Hospital de Olhos, em Brasília.

A intervenção foi realizada um dia após a realização dos exames pré-operatórios, feitos na quinta. Esta foi a segunda cirurgia de catarata do presidente. A primeira ocorreu em 2020, quando o mesmo procedimento foi feito no olho direito. A operação tem duração média de cerca de 30 minutos e é considerada de baixa complexidade.

A catarata é caracterizada pela perda de transparência do cristalino, estrutura responsável por focalizar as imagens no olho. O quadro pode causar visão turva, dificuldade para distinguir cores e aumento da sensibilidade à luz, sendo mais comum em pessoas idosas. Lula tem 80 anos.

Lula 1 de 14

Durante a cirurgia, o cristalino afetado é removido e substituído por uma lente intraocular artificial, o que permite a recuperação progressiva da visão. A previsão médica é de que o presidente volte a enxergar normalmente em até 48 horas.

Após a alta, Lula seguiu para a Granja do Torto, residência oficial onde tem permanecido enquanto o Palácio da Alvorada passa por reformas.