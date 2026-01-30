Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Lula recebe alta após cirurgia no olho esquerdo

Presidente passou por procedimento de catarata considerado simples

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 10:48

Lula
Lula Crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deixou o hospital na manhã desta sexta-feira (30), após passar por uma cirurgia de catarata no olho esquerdo. Ele recebeu alta por volta das 10h, depois de ser submetido ao procedimento no CBV Hospital de Olhos, em Brasília.

A intervenção foi realizada um dia após a realização dos exames pré-operatórios, feitos na quinta. Esta foi a segunda cirurgia de catarata do presidente. A primeira ocorreu em 2020, quando o mesmo procedimento foi feito no olho direito. A operação tem duração média de cerca de 30 minutos e é considerada de baixa complexidade.

A catarata é caracterizada pela perda de transparência do cristalino, estrutura responsável por focalizar as imagens no olho. O quadro pode causar visão turva, dificuldade para distinguir cores e aumento da sensibilidade à luz, sendo mais comum em pessoas idosas. Lula tem 80 anos.

Lula

Lula em entrevista à TV Globo por Reprodução/ TV Globo
Lula por Reprodução/TV Bahia
Lula na França por Ricardo Stuckert/Presidência da República
Lula recebe título de Doutor Honoris Causa da Universidade de Paris 8 por Ricardo Stuckert/PR
Lula e Janja com Emmanuel e Brigitte Macron na França por Ricardo Stuckert
Montagem de Lula com a camisa do Botafogo por Reprodução/Instagram
Paes e Lula por Ricardo Stuckert/PR
Presidente Lula por Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Lula e Putin na Rússia por Reprodução
Lula durante cerimônia de abertura da 29ª Feicon e da 100ª edição do Enic por Reprodução
Presidente Lula (PT) por Walter Campanato/Agência Brasil
O Lula por Divulgação Ricardo Stuckert
BrasÃ­lia, 02/02/2025 - O presidente Luiz InÃ¡cio Lula da Silva (c) reunido com os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (d), e da CÃ¢mara dos Deputados, Hugo Motta (e) Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/AgÃªnciaÂ Brasil por Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil
Lula usa boné com frase "O Brasil é dos brasileiros" por Reprodução
1 de 14
Lula em entrevista à TV Globo por Reprodução/ TV Globo

Durante a cirurgia, o cristalino afetado é removido e substituído por uma lente intraocular artificial, o que permite a recuperação progressiva da visão. A previsão médica é de que o presidente volte a enxergar normalmente em até 48 horas.

Após a alta, Lula seguiu para a Granja do Torto, residência oficial onde tem permanecido enquanto o Palácio da Alvorada passa por reformas.

Em declarações recentes, o presidente tem dito que uma eventual candidatura à reeleição em 2026 dependerá diretamente de sua condição física e mental. Segundo ele, só disputará um novo mandato se estiver “bem de saúde” e com disposição para governar.

Tags:

Lula

Mais recentes

Imagem - Sem saidinha: estado brasileiro suspende saída temporária durante o Carnaval

Sem saidinha: estado brasileiro suspende saída temporária durante o Carnaval
Imagem - Foi emboscada? Premeditação pode aumentar pena de síndico que matou corretora

Foi emboscada? Premeditação pode aumentar pena de síndico que matou corretora
Imagem - Farmacêutico e mulher são presos por venda ilegal do abortivo

Farmacêutico e mulher são presos por venda ilegal do abortivo

MAIS LIDAS

Imagem - O vaivém de Otto, a divisão do PSD e o pessimismo dos ruizistas
01

O vaivém de Otto, a divisão do PSD e o pessimismo dos ruizistas

Imagem - Anjo do Amor revela que 4 signos podem viver um romance com alguém mais próximo do que imaginam
02

Anjo do Amor revela que 4 signos podem viver um romance com alguém mais próximo do que imaginam

Imagem - Unidade do SAC amplia oferta da nova carteira de identidade de graça em Salvador
03

Unidade do SAC amplia oferta da nova carteira de identidade de graça em Salvador

Imagem - Como é o apartamento de R$ 2 milhões de Wagner Moura em prédio histórico em frente ao Farol da Barra
04

Como é o apartamento de R$ 2 milhões de Wagner Moura em prédio histórico em frente ao Farol da Barra