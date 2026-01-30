Acesse sua conta
Farmacêutico e mulher são presos por venda ilegal do abortivo

Em áudio, mulher presa diz vender Cytotec há 10 anos e afirma que oito comprimidos são insuficientes para aborto em gravidez de cinco meses

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 11:19

Farmacêutico e mulher são presos por venda ilegal do abortivo
Farmacêutico e mulher são presos por venda ilegal do abortivo Crédito: PC-GO

Uma mulher que vendia Cytotec — medicamento de uso abortivo — há mais de 10 anos foi presa pela Central de Flagrantes de Aparecida de Goiânia (GO) nesta terça-feira (27/1). Após a prisão, os agentes localizaram e detiveram o fornecedor dos medicamentos, um empresário que também é farmacêutico.

No momento da abordagem, a mulher estava com 14 caixas do remédio. Já com o farmacêutico, a polícia encontrou outros medicamentos irregulares, como emagrecedores, hormônios e remédios de tarja preta. Segundo o delegado Humberto Teófilo, esses produtos representam risco à saúde pública.

Leia matéria completa no Metrópoles, parceiro do CORREIO.

