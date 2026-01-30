CRIME

Farmacêutico e mulher são presos por venda ilegal do abortivo

Em áudio, mulher presa diz vender Cytotec há 10 anos e afirma que oito comprimidos são insuficientes para aborto em gravidez de cinco meses

Metrópoles

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 11:19

Farmacêutico e mulher são presos por venda ilegal do abortivo Crédito: PC-GO

Uma mulher que vendia Cytotec — medicamento de uso abortivo — há mais de 10 anos foi presa pela Central de Flagrantes de Aparecida de Goiânia (GO) nesta terça-feira (27/1). Após a prisão, os agentes localizaram e detiveram o fornecedor dos medicamentos, um empresário que também é farmacêutico.