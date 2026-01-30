Farmacêutico e mulher são presos por venda ilegal do abortivo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Metrópoles
Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 11:19
Uma mulher que vendia Cytotec — medicamento de uso abortivo — há mais de 10 anos foi presa pela Central de Flagrantes de Aparecida de Goiânia (GO) nesta terça-feira (27/1). Após a prisão, os agentes localizaram e detiveram o fornecedor dos medicamentos, um empresário que também é farmacêutico.
No momento da abordagem, a mulher estava com 14 caixas do remédio. Já com o farmacêutico, a polícia encontrou outros medicamentos irregulares, como emagrecedores, hormônios e remédios de tarja preta. Segundo o delegado Humberto Teófilo, esses produtos representam risco à saúde pública.