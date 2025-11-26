Acesse sua conta
Leilão das BRs 324 e 116 será só em novembro de 2026, diz Ministério dos Transportes

Via está sendo administrada provisoriamente pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT)

  • Yan Inácio

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 16:05

Confira os radares na BR-324
Radar na BR-324 Crédito: Marina Silva/CORREIO

Os editais de licitação para a concessão de trechos das BRs 324 e 116 na Bahia, na denominada Rota 2 de Julho, serão publicados em julho de 2026. Com isso, o leilão para definir as concessionárias que assumirão a gestão das rodovias ocorrerá apenas em novembro do ano que vem. A informação foi confirmada pelo Ministério dos Transportes.

O edital de licitação da Rota dos Sertões será publicado ainda em 2025. Esse é o trecho da BR-116 que liga parte do entrocamento de Feira de Santana a Salgueiro, no Pernambuco. O leilão desse trecho, de acordo com a pasta, será em março de 2026.

Os trechos da Rota 2 de Julho abrangem a BR-324, desde o acesso ao Contorno de Feira de Santana até Salvador. Incluem também a BR-116, desde o acesso ao Contorno de Feira de Santana até a divisa da Bahia com Minas Gerais.

Confira o cronograma de execução do Ministério dos Transportes

Cronograma de execução de rodovias brasileiras por Divulgação/Ministério dos Transportes

As vias estão, atualmente, em processo de nova concessão, após a devolução do contrato pela ViaBahia em 15 de maio e a transferência da gestão para o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (DNIT). Uma série de audiências públicas foram realizadas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) entre 15 de abril a 29 de maio deste ano.

Elas resultaram no Plano de Outorga, que define as diretrizes gerais para a concessão e foi encaminhado para análise do Ministério dos Transportes. O documento detalha a modalidade operacional e as condições de desestatização do projeto, além de apresentar os investimentos previstos, as obras de ampliação de capacidade e as melhorias operacionais planejadas.

Após aprovação da pasta, o plano seguirá para o Tribunal de Contas da União (TCU), que fará uma avaliação final antes da publicação do edital de concessão. Essa é a última etapa antes da realização do leilão com as empresas concorrentes. O investimento total estimado da nova concessão, segundo a ANTT, é de R$ 15,7 bilhões em capex (despesas de capital) e R$ 8 bilhões em opex (custos operacionais).

Queixas de motoristas mesmo após chegada do DNIT

Apesar da promessa de recuperação das condições da via, cinco meses após o fim da concessão da ViaBahia, usuários da BR-324, especialmente do trecho entre Feira de Santana e Salvador, relataram ao CORREIO, em outubro, prejuízos causadas pelos mesmos problemas de antes: infraestrutura danificada, vias esburacadas e falta de serviços como guincho.

O comerciante André Azevedo, por exemplo, disse que já sofreu um prejuízo de R$12 mil após sofrer acidentes de moto por conta dos buracos na via. “Em um eu quase caio na frente de duas carretas em movimento, a sorte é que eu consegui segurar a moto. Um acidente foi na Contorno e outro na BR-324, chegando próximo à entrada de Conceição do Jacuípe”, contou

Confira os radares espalhados na BR-324

Em nota enviada à reportagem, o DNIT informou que “executa serviços de tapa-buracos em toda a extensão da BR-324/BA, bem como realiza serviços de fresagem e recomposição do pavimento”. O Departamento prevê que os buracos sejam eliminados até a próxima semana.

"A autarquia ressalta que desde que assumiu a responsabilidade do trecho da BR-324/BA, Salvador - Feira de Santana já foram feitos mais de 40 quilômetros de recapeamento e as obras nesse sentido estão em andamento", declarou.

Tags:

Br-324

