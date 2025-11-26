BAHIA

Leilão das BRs 324 e 116 será só em novembro de 2026, diz Ministério dos Transportes

Via está sendo administrada provisoriamente pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT)

Yan Inácio

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 16:05

Radar na BR-324 Crédito: Marina Silva/CORREIO

Os editais de licitação para a concessão de trechos das BRs 324 e 116 na Bahia, na denominada Rota 2 de Julho, serão publicados em julho de 2026. Com isso, o leilão para definir as concessionárias que assumirão a gestão das rodovias ocorrerá apenas em novembro do ano que vem. A informação foi confirmada pelo Ministério dos Transportes.

O edital de licitação da Rota dos Sertões será publicado ainda em 2025. Esse é o trecho da BR-116 que liga parte do entrocamento de Feira de Santana a Salgueiro, no Pernambuco. O leilão desse trecho, de acordo com a pasta, será em março de 2026.

Os trechos da Rota 2 de Julho abrangem a BR-324, desde o acesso ao Contorno de Feira de Santana até Salvador. Incluem também a BR-116, desde o acesso ao Contorno de Feira de Santana até a divisa da Bahia com Minas Gerais.

Confira o cronograma de execução do Ministério dos Transportes 1 de 8

As vias estão, atualmente, em processo de nova concessão, após a devolução do contrato pela ViaBahia em 15 de maio e a transferência da gestão para o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (DNIT). Uma série de audiências públicas foram realizadas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) entre 15 de abril a 29 de maio deste ano.

Elas resultaram no Plano de Outorga, que define as diretrizes gerais para a concessão e foi encaminhado para análise do Ministério dos Transportes. O documento detalha a modalidade operacional e as condições de desestatização do projeto, além de apresentar os investimentos previstos, as obras de ampliação de capacidade e as melhorias operacionais planejadas.

Após aprovação da pasta, o plano seguirá para o Tribunal de Contas da União (TCU), que fará uma avaliação final antes da publicação do edital de concessão. Essa é a última etapa antes da realização do leilão com as empresas concorrentes. O investimento total estimado da nova concessão, segundo a ANTT, é de R$ 15,7 bilhões em capex (despesas de capital) e R$ 8 bilhões em opex (custos operacionais).

Queixas de motoristas mesmo após chegada do DNIT

Apesar da promessa de recuperação das condições da via, cinco meses após o fim da concessão da ViaBahia, usuários da BR-324, especialmente do trecho entre Feira de Santana e Salvador, relataram ao CORREIO, em outubro, prejuízos causadas pelos mesmos problemas de antes: infraestrutura danificada, vias esburacadas e falta de serviços como guincho.

O comerciante André Azevedo, por exemplo, disse que já sofreu um prejuízo de R$12 mil após sofrer acidentes de moto por conta dos buracos na via. “Em um eu quase caio na frente de duas carretas em movimento, a sorte é que eu consegui segurar a moto. Um acidente foi na Contorno e outro na BR-324, chegando próximo à entrada de Conceição do Jacuípe”, contou

Confira os radares espalhados na BR-324 1 de 15

Em nota enviada à reportagem, o DNIT informou que “executa serviços de tapa-buracos em toda a extensão da BR-324/BA, bem como realiza serviços de fresagem e recomposição do pavimento”. O Departamento prevê que os buracos sejam eliminados até a próxima semana.