Mais de 20 'novos' radares de velocidade serão instalados na BR-324 até janeiro

Informação foi confirmada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit)

  Maysa Polcri

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 16:40

Confira os radares na BR-324
Radares das BRs 324 e 116 serão substituídos nos próximos meses Crédito: Marina Silva/Arquivo CORREIO

Até janeiro do ano que vem, 21 radares de velocidade serão substituídos na BR-324 entre Salvador e Feira de Santana. O trabalho é realizado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), que assumiu a administração da rodovia federal após o fim do contrato com a ViaBahia, em maio deste ano. Três novos equipamentos já estão em instalação e os outros serão trocados até o ano que vem.

O superintendente do Dnit na Bahia, Roberto Alcântara, explica que a troca dos equipamentos é uma medida necessária após o fim da concessão. Antes, os radares de velocidade eram controlados por uma empresa terceirizada e não pela administração federal. "Quando o contrato com a ViaBahia foi finalizado, o Dnit passou a ser responsável por toda a administração da rodovia, inclusive os radares. Não se trata da instalação de mais radares, estamos fazendo a substituição dos que já existem", detalha. 

Arraste para o lado e veja as BRs com mais acidentes e mortes na Bahia

Também serão trocados cerca de 50 outros equipamentos na BR-116. "As substituições são feitas gradativamente. Até janeiro, serão 21 só na BR-324, mas as trocas serão feitas ao longo dos meses de novembro e dezembro", explica Roberto Alcântara. O Governo Federal, por meio do Ministério dos Transportes, reassumiu a gestão da BR-324 (de Salvador a Feira de Santana) e da BR-116 (de Feira de Santana até a divisa com Minas Gerais) em maio deste ano, após o fim da concessão da ViaBahia. 

O Dnit também é responsável por ações emergenciais de manutenção e planejamento das intervenções estruturantes. Segundo o superintendente, cerca de dez equipes foram acionadas nos últimos 30 dias para corrigir danos e tapar buracos na BR-324, após as fortes chuvas que atingiram a capital e a Região Metropolitana de Salvador. 

Nova concessão 

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) disse, em entrevista nesta segunda-feira (17), que o edital de leilão para as novas concessões das BRs 324 e 116 devem ser lançados entre dezembro deste ano e janeiro de 2026. "A previsão é que entre dezembro e janeiro, vá à Bolsa de Valores para fazer uma nova seleção. Ali [BR-324] é a pista mais importante da Bahia e uma das mais importantes do Brasil, pelo volume de carros e cargas", falou à rádio Itapoan FM. Jerônimo Rodrigues também disse que até o dia 21 deste mês serão liberados recursos para obras de recuperação emergencial da BR-324.

