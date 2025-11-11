ALERTA

Rodovia com mais mortes na Bahia registra menos acidentes do que a BR-324; entenda

Via mais letal não é aque registra o maior número de acidentes

Maysa Polcri

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 05:00

BR-101 na Bahia Crédito: Divulgação/DNIT

Poucos segundos são suficientes para destruir uma família inteira. Na semana passada, uma mãe, pai e um bebê de 1 ano e 4 meses morreram após o carro onde eles estavam bater de frente com um caminhão, na BR-101, na altura de Teixeira de Freitas, no sul baiano. Apenas uma criança de 5 anos, filha do casal, sobreviveu ao acidente registrado na rodovia federal que mais causa mortes na Bahia.

Mesmo em terceiro lugar no ranking de BRs com mais acidentes no estado, a BR-101 registrou o maior número de mortes entre janeiro e outubro deste ano, de acordo com dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgados a pedido da reportagem. Foram 745 acidentes e 111 óbitos - uma letalidade média de 15%.

Em número de mortes, a BR-101 - que liga o Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul - aparece atrás das rodovias BR-116 e BR-324, que registram o maior número de acidentes. A 116 registrou o maior número de sinistros neste ano, sendo 821 acidentes e 98 mortes. Já a BR-324, a mais movimentada entre as que cortam a Bahia, teve 805 acidentes e 54 óbitos.

O que explica?

Os trechos da BR-101 que compreendem as cidades de Eunápolis, Teixeira de Freitas e Alagoinhas são os que registraram mais acidentes neste ano. Foram 81, 58 e 38 sinistros, respectivamente. A inspetora da PRF na Bahia, Fernanda Maciel explica por que a rodovia tem o maior registro de mortes.

"O alto fluxo de veículos e as próprias características das rodovias contribuem para os registros. Na BR-101, são muitos trechos de pista simples e há uma concentração grande de sinistros do tipo colisão frontal, que têm a maior letalidade entre os acidentes que acontecem no estado", explica a inspetora.

Foi uma colisão desse tipo que provocou a morte de três pessoas da mesma família em Teixeira de Freitas, na semana passada. As vítimas foram identificadas como Sabrina da Silva Gonçalves, Izaque Silva De Souza e Ryquelme Sadraque Gonçalves Souza. Segundo a PRF, as primeiras análises indicam que o acidente ocorreu por excesso de velocidade do carro das vítimas.