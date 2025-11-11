Rodovia com mais mortes na Bahia registra menos acidentes do que a BR-324; entenda

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 11 de novembro de 2025 às 05:00
Poucos segundos são suficientes para destruir uma família inteira. Na semana passada, uma mãe, pai e um bebê de 1 ano e 4 meses morreram após o carro onde eles estavam bater de frente com um caminhão, na BR-101, na altura de Teixeira de Freitas, no sul baiano. Apenas uma criança de 5 anos, filha do casal, sobreviveu ao acidente registrado na rodovia federal que mais causa mortes na Bahia.
Mesmo em terceiro lugar no ranking de BRs com mais acidentes no estado, a BR-101 registrou o maior número de mortes entre janeiro e outubro deste ano, de acordo com dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgados a pedido da reportagem. Foram 745 acidentes e 111 óbitos - uma letalidade média de 15%.
Em número de mortes, a BR-101 - que liga o Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul - aparece atrás das rodovias BR-116 e BR-324, que registram o maior número de acidentes. A 116 registrou o maior número de sinistros neste ano, sendo 821 acidentes e 98 mortes. Já a BR-324, a mais movimentada entre as que cortam a Bahia, teve 805 acidentes e 54 óbitos.
Arraste para o lado e veja as BRs com mais acidentes e mortes na Bahia
Os trechos da BR-101 que compreendem as cidades de Eunápolis, Teixeira de Freitas e Alagoinhas são os que registraram mais acidentes neste ano. Foram 81, 58 e 38 sinistros, respectivamente. A inspetora da PRF na Bahia, Fernanda Maciel explica por que a rodovia tem o maior registro de mortes.
"O alto fluxo de veículos e as próprias características das rodovias contribuem para os registros. Na BR-101, são muitos trechos de pista simples e há uma concentração grande de sinistros do tipo colisão frontal, que têm a maior letalidade entre os acidentes que acontecem no estado", explica a inspetora.
Foi uma colisão desse tipo que provocou a morte de três pessoas da mesma família em Teixeira de Freitas, na semana passada. As vítimas foram identificadas como Sabrina da Silva Gonçalves, Izaque Silva De Souza e Ryquelme Sadraque Gonçalves Souza. Segundo a PRF, as primeiras análises indicam que o acidente ocorreu por excesso de velocidade do carro das vítimas.
A velocidade elevada, inclusive, é um dos fatores que contribuem para a letalidade, como detalha Fernanda Maciel. "É o caso da BR-324, que é uma das três com mais registros de sinistros. Ela tem pista dupla, muita fiscalização e, mesmo assim, há muitos registros de acidentes. Isso acontece devido ao fluxo intenso de veículos, onde qualquer desrespeito às leis de trânsito pode provocar grandes acidentes", acrescenta.