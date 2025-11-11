Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Rodovia com mais mortes na Bahia registra menos acidentes do que a BR-324; entenda

Via mais letal não é aque registra o maior número de acidentes

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 05:00

BR-101 na Bahia
BR-101 na Bahia Crédito: Divulgação/DNIT

Poucos segundos são suficientes para destruir uma família inteira. Na semana passada, uma mãe, pai e um bebê de 1 ano e 4 meses morreram após o carro onde eles estavam bater de frente com um caminhão, na BR-101, na altura de Teixeira de Freitas, no sul baiano. Apenas uma criança de 5 anos, filha do casal, sobreviveu ao acidente registrado na rodovia federal que mais causa mortes na Bahia. 

Mesmo em terceiro lugar no ranking de BRs com mais acidentes no estado, a BR-101 registrou o maior número de mortes entre janeiro e outubro deste ano, de acordo com dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgados a pedido da reportagem. Foram 745 acidentes e 111 óbitos - uma letalidade média de 15%. 

Em número de mortes, a BR-101 - que liga o Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul - aparece atrás das rodovias BR-116 e BR-324, que registram o maior número de acidentes. A 116 registrou o maior número de sinistros neste ano, sendo 821 acidentes e 98 mortes. Já a BR-324, a mais movimentada entre as que cortam a Bahia, teve 805 acidentes e 54 óbitos. 

Arraste para o lado e veja as BRs com mais acidentes e mortes na Bahia

BR-101: 111 mortes e 745 acidentes por Lenio Cidreira/Liberdade News
BR-116: 98 mortes e 821 acidentes  por Reprodução/PRF
BR-324: 54 mortes e 805 acidentes  por Reprodução
BR-242: 61 mortes e 204 acidentes  por Divulgação / PRF
BR-110: 19 mortes e 170 acidentes por Reprodução/Redes sociais
1 de 5
BR-101: 111 mortes e 745 acidentes por Lenio Cidreira/Liberdade News

O que explica? 

Os trechos da BR-101 que compreendem as cidades de Eunápolis, Teixeira de Freitas e Alagoinhas são os que registraram mais acidentes neste ano. Foram 81, 58 e 38 sinistros, respectivamente. A inspetora da PRF na Bahia, Fernanda Maciel explica por que a rodovia tem o maior registro de mortes. 

"O alto fluxo de veículos e as próprias características das rodovias contribuem para os registros. Na BR-101, são muitos trechos de pista simples e há uma concentração grande de sinistros do tipo colisão frontal, que têm a maior letalidade entre os acidentes que acontecem no estado", explica a inspetora. 

Leia mais

Imagem - Quem é o influenciador caminhoneiro que fez publicação horas antes de morrer em acidente

Quem é o influenciador caminhoneiro que fez publicação horas antes de morrer em acidente

Imagem - Mulher morre após acidente em estrada da Bahia; caso já tem duas vítimas

Mulher morre após acidente em estrada da Bahia; caso já tem duas vítimas

Imagem - Pai, mãe e filho de seis anos morrem em acidente no interior da Bahia

Pai, mãe e filho de seis anos morrem em acidente no interior da Bahia

Foi uma colisão desse tipo que provocou a morte de três pessoas da mesma família em Teixeira de Freitas, na semana passada. As vítimas foram identificadas como Sabrina da Silva Gonçalves, Izaque Silva De Souza e Ryquelme Sadraque Gonçalves Souza. Segundo a PRF, as primeiras análises indicam que o acidente ocorreu por excesso de velocidade do carro das vítimas.

A velocidade elevada, inclusive, é um dos fatores que contribuem para a letalidade, como detalha Fernanda Maciel. "É o caso da BR-324, que é uma das três com mais registros de sinistros. Ela tem pista dupla, muita fiscalização e, mesmo assim, há muitos registros de acidentes. Isso acontece devido ao fluxo intenso de veículos, onde qualquer desrespeito às leis de trânsito pode provocar grandes acidentes", acrescenta.

Mais recentes

Imagem - Após nova lei, pais ausentes devem pagar indenização por abandono; saiba o que muda na prática

Após nova lei, pais ausentes devem pagar indenização por abandono; saiba o que muda na prática
Imagem - Veja os detalhes da proposta do Governo para aumento de mensalidade do Planserv

Veja os detalhes da proposta do Governo para aumento de mensalidade do Planserv
Imagem - Blogueira detonada por criticar atendimento em Salvador pede desculpas: 'Não tem Olodum pra você'

Blogueira detonada por criticar atendimento em Salvador pede desculpas: 'Não tem Olodum pra você'

MAIS LIDAS

Imagem - Reforma tributária trará mudanças para MEIs e exigirá atenção redobrada aos novos enquadramentos
01

Reforma tributária trará mudanças para MEIs e exigirá atenção redobrada aos novos enquadramentos

Imagem - Emoção no aeroporto: Cristiano Ronaldo reconhece mulher que lhe deu comida quando passava fome na infância
02

Emoção no aeroporto: Cristiano Ronaldo reconhece mulher que lhe deu comida quando passava fome na infância

Imagem - Anjo da Guarda desta terça (11 de novembro) alerta 4 signos: seu corpo pede com urgência para você desacelerar, escute antes que seja tarde
03

Anjo da Guarda desta terça (11 de novembro) alerta 4 signos: seu corpo pede com urgência para você desacelerar, escute antes que seja tarde

Imagem - Elegância e poder: os 5 perfumes masculinos mais admirados do mundo
04

Elegância e poder: os 5 perfumes masculinos mais admirados do mundo