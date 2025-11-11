TEMPORAL

Inmet emite alerta de chuvas fortes para 147 cidades baianas; veja lista

Previsão se estende até sexta-feira (14)

Esther Morais

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 06:30

Doa de chiuva em Salvador Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu na segunda-feira (10) um alerta amarelo de acumulado de chuva para quase 150 cidades baianas, incluindo Salvador, Camaçari e Simões Filho. O nível amarelo indica perigo potencial.

Segundo o órgão, são esperadas chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora, ou até 50 milímetros no dia, com baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos em áreas vulneráveis.

O aviso vale até sexta-feira (14) e abrange municípios do Nordeste Baiano, Centro Norte Baiano, Centro Sul Baiano, Metropolitana de Salvador e Sul Baiano, além de trechos de Sergipe.

Entre as orientações do Inmet estão:

• Evitar enfrentar o mau tempo

• Observar alterações em encostas

• Não utilizar aparelhos eletrônicos ligados à tomada

Veja a lista completa das cidades em alerta:

Acajutiba

Água Fria

Alagoinhas

Amargosa

Amélia Rodrigues

Anguera

Antônio Cardoso

Aporá

Apuarema

Araçás

Araci

Aramari

Aratuípe

Baixa Grande

Barra do Rocha

Barrocas

Biritinga

Brejões

Cabaceiras do Paraguaçu

Cachoeira

Cairu

Camaçari

Camamu

Candeal

Candeias

Capela do Alto Alegre

Capim Grosso

Cardeal da Silva

Castro Alves

Catu

Cipó

Conceição da Feira

Conceição do Almeida

Conceição do Coité

Conceição do Jacuípe

Conde

Coração de Maria

Cravolândia

Crisópolis

Cruz das Almas

Dias d'Ávila

Dom Macedo Costa

Elísio Medrado

Entre Rios

Esplanada

Feira de Santana

Gandu

Gavião

Governador Mangabeira

Iaçu

Ibirapitanga

Ibirataia

Ichu

Igrapiúna

Ilhéus

Inhambupe

Ipecaetá

Ipirá

Irajuba

Irará

Itaberaba

Itacaré

Itamari

Itanagra

Itaparica

Itapicuru

Itaquara

Itatim

Ituberá

Jaguaquara

Jaguaripe

Jandaíra

Jiquiriçá

Laje

Lamarão

Lauro de Freitas

Macajuba

Madre de Deus

Mairi

Maragogipe

Maraú

Mata de São João

Milagres

Muniz Ferreira

Muritiba

Mutuípe

Nazaré

Nilo Peçanha

Nova Fátima

Nova Ibiá

Nova Itarana

Nova Soure

Olindina

Ouriçangas

Pé de Serra

Pedrão

Pintadas

Piraí do Norte

Pojuca

Presidente Tancredo Neves

Queimadas

Rafael Jambeiro

Retirolândia

Riachão do Jacuípe

Rio Real

Ruy Barbosa

Salinas da Margarida

Salvador

Santa Bárbara

Santa Inês

Santaluz

Santanópolis

Santa Terezinha

Santo Amaro

Santo Antônio de Jesus

Santo Estêvão

São Domingos

São Felipe

São Félix

São Francisco do Conde

São Gonçalo dos Campos

São José do Jacuípe

São Miguel das Matas

São Sebastião do Passé

Sapeaçu

Sátiro Dias

Saubara

Serra Preta

Serrinha

Simões Filho

Tanquinho

Taperoá

Teodoro Sampaio

Teofilândia

Teolândia

Terra Nova

Tucano

Ubaíra

Ubaitaba

Ubatã

Uruçuca

Valença

Valente

Várzea da Roça

Varzedo

Vera Cruz