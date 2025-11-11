Inmet emite alerta de chuvas fortes para 147 cidades baianas; veja lista

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 11 de novembro de 2025 às 06:30
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu na segunda-feira (10) um alerta amarelo de acumulado de chuva para quase 150 cidades baianas, incluindo Salvador, Camaçari e Simões Filho. O nível amarelo indica perigo potencial.
Segundo o órgão, são esperadas chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora, ou até 50 milímetros no dia, com baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos em áreas vulneráveis.
Chuva em Salvador
O aviso vale até sexta-feira (14) e abrange municípios do Nordeste Baiano, Centro Norte Baiano, Centro Sul Baiano, Metropolitana de Salvador e Sul Baiano, além de trechos de Sergipe.
Entre as orientações do Inmet estão:
• Evitar enfrentar o mau tempo
• Observar alterações em encostas
• Não utilizar aparelhos eletrônicos ligados à tomada
Acajutiba
Água Fria
Alagoinhas
Amargosa
Amélia Rodrigues
Anguera
Antônio Cardoso
Aporá
Apuarema
Araçás
Araci
Aramari
Aratuípe
Baixa Grande
Barra do Rocha
Barrocas
Biritinga
Brejões
Cabaceiras do Paraguaçu
Cachoeira
Cairu
Camaçari
Camamu
Candeal
Candeias
Capela do Alto Alegre
Capim Grosso
Cardeal da Silva
Castro Alves
Catu
Cipó
Conceição da Feira
Conceição do Almeida
Conceição do Coité
Conceição do Jacuípe
Conde
Coração de Maria
Cravolândia
Crisópolis
Cruz das Almas
Dias d'Ávila
Dom Macedo Costa
Elísio Medrado
Entre Rios
Esplanada
Feira de Santana
Gandu
Gavião
Governador Mangabeira
Iaçu
Ibirapitanga
Ibirataia
Ichu
Igrapiúna
Ilhéus
Inhambupe
Ipecaetá
Ipirá
Irajuba
Irará
Itaberaba
Itacaré
Itamari
Itanagra
Itaparica
Itapicuru
Itaquara
Itatim
Ituberá
Jaguaquara
Jaguaripe
Jandaíra
Jiquiriçá
Laje
Lamarão
Lauro de Freitas
Macajuba
Madre de Deus
Mairi
Maragogipe
Maraú
Mata de São João
Milagres
Muniz Ferreira
Muritiba
Mutuípe
Nazaré
Nilo Peçanha
Nova Fátima
Nova Ibiá
Nova Itarana
Nova Soure
Olindina
Ouriçangas
Pé de Serra
Pedrão
Pintadas
Piraí do Norte
Pojuca
Presidente Tancredo Neves
Queimadas
Rafael Jambeiro
Retirolândia
Riachão do Jacuípe
Rio Real
Ruy Barbosa
Salinas da Margarida
Salvador
Santa Bárbara
Santa Inês
Santaluz
Santanópolis
Santa Terezinha
Santo Amaro
Santo Antônio de Jesus
Santo Estêvão
São Domingos
São Felipe
São Félix
São Francisco do Conde
São Gonçalo dos Campos
São José do Jacuípe
São Miguel das Matas
São Sebastião do Passé
Sapeaçu
Sátiro Dias
Saubara
Serra Preta
Serrinha
Simões Filho
Tanquinho
Taperoá
Teodoro Sampaio
Teofilândia
Teolândia
Terra Nova
Tucano
Ubaíra
Ubaitaba
Ubatã
Uruçuca
Valença
Valente
Várzea da Roça
Varzedo
Vera Cruz
Wenceslau Guimarães