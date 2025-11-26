CAPACITAÇÃO

Curso gratuito para formação de garçons abre vagas; saiba como se inscrever

Curso conta com uma programação dividida em 4 módulos

Monique Lobo

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 17:08

Curso é totalmente gratuito Crédito: Imagem gerada por inteligência artificial

Com a chegada do fim do ano e o aumento do movimento nos bares e restaurantes, o curso Bora Formar: Garçons, oferecido gratuitamente pela Academia da Cerveja, abriu vagas remanescentes.

O curso conta com uma programação dividida em 4 módulos que abordam a história da cerveja, seus ingredientes naturais, a jornada do grão ao gole, os materiais e processos de produção, além de temas relacionados ao atendimento e ao serviço nos bares.

A formação é em parceria da Ambev com a Abrasel e a Catho. Os interessados podem se inscrever através da plataforma Sympla. As vagas são limitadas e para maiores de 18 anos.