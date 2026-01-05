MOBILIDADE

Prefeitura de Salvador anuncia 700 novos ônibus com ar-condicionado

Veículos serão entregues neste ano, segundo a gestão municipal

Maysa Polcri

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 12:53

Ônibus em Salvador Crédito: Ascom/Semob

A Prefeitura de Salvador anunciou que vai adquirir cerca de 700 novos ônibus com ar-condicionado em 2026. O investimento faz parte do processo de renovação da frota do transporte público da capital baiana, segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob). Nesta segunda-feira (5), passou a valer a nova tarifa de ônibus, que custa R$ 5,90.

Hoje, a frota do transporte público de Salvador conta com cerca de 1,7 mil ônibus, dos quais aproximadamente 700 já possuem ar condicionado. Segundo Pablo Souza, secretário de Mobilidade, o objetivo é acelerar a substituição dos veículos mais antigos. “Temos 1 mil ônibus que fazem parte desse processo de renovação e, neste ano, a gente pretende entregar em torno de 700 ônibus novos, zero quilômetro, com ar condicionado, para os mais diversos bairros”, afirma.

O objetivo da gestão municipal é alcançar 100% da frota climatizada até 2028. Pablo Souza citou o contrato firmado recentemente pela Prefeitura no valor de R$264 milhões com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para a aquisição de 300 ônibus Proconve-P8 (Euro VI). Esta é a maior aquisição simultânea de ônibus da história da capital baiana.

Reajuste

A nova tarifa será praticada ao longo de todo o ano de 2026, tanto pelos ônibus urbanos convencionais como pelos sistemas BRT e STEC. Vale ressaltar que, com o uso do Salvador Card, o passageiro pode utilizar até três destes modais, e também o Metrô, pagando apenas uma tarifa, graças à integração.