Prefeitura de Salvador anuncia 700 novos ônibus com ar-condicionado

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 12:53
A Prefeitura de Salvador anunciou que vai adquirir cerca de 700 novos ônibus com ar-condicionado em 2026. O investimento faz parte do processo de renovação da frota do transporte público da capital baiana, segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob). Nesta segunda-feira (5), passou a valer a nova tarifa de ônibus, que custa R$ 5,90.
Hoje, a frota do transporte público de Salvador conta com cerca de 1,7 mil ônibus, dos quais aproximadamente 700 já possuem ar condicionado. Segundo Pablo Souza, secretário de Mobilidade, o objetivo é acelerar a substituição dos veículos mais antigos. “Temos 1 mil ônibus que fazem parte desse processo de renovação e, neste ano, a gente pretende entregar em torno de 700 ônibus novos, zero quilômetro, com ar condicionado, para os mais diversos bairros”, afirma.
O objetivo da gestão municipal é alcançar 100% da frota climatizada até 2028. Pablo Souza citou o contrato firmado recentemente pela Prefeitura no valor de R$264 milhões com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para a aquisição de 300 ônibus Proconve-P8 (Euro VI). Esta é a maior aquisição simultânea de ônibus da história da capital baiana.
A nova tarifa será praticada ao longo de todo o ano de 2026, tanto pelos ônibus urbanos convencionais como pelos sistemas BRT e STEC. Vale ressaltar que, com o uso do Salvador Card, o passageiro pode utilizar até três destes modais, e também o Metrô, pagando apenas uma tarifa, graças à integração.
Pablo Souza explica como funciona a repartição da tarifa entre os modais. Segundo ele, do valor atual da tarifa, de R$ 5,90, cerca de R$ 2 ficam com o sistema de ônibus quando o usuário faz a integração, enquanto o restante vai para o metrô. Caso utilize ônibus, metrô e ônibus novamente, aproximadamente R$ 4 permanecem no sistema de transporte por ônibus, com parte do valor sendo destinada ao sistema metroviário. O usuário pode utilizar até três modais pagando apenas uma tarifa.