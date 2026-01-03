MEIO AMBIENTE

Sem álcool nem gasolina: ônibus já roda 40 mil km com combustível feito de fezes humanas

Projeto usa biometano do esgoto para reduzir emissões no transporte urbano

Agência Correio

Publicado em 3 de janeiro de 2026 às 10:00

Experiência une saneamento, energia renovável e mobilidade nas ruas Crédito: Divulgação/Life Nimbus

Barcelona, na Espanha, abriga uma das experiências mais curiosas do transporte público europeu. Um ônibus urbano circula movido a biometano produzido a partir de fezes humanas, unindo inovação e sustentabilidade.

Em operação contínua há mais de três anos, o projeto acumula milhares de quilômetros rodados e mostra como resíduos urbanos podem ganhar um papel estratégico na transição energética.

Do bonde ao ônibus elétrico em Salvador 1 de 37

Mesmo sem chamar atenção à primeira vista, o veículo carrega uma solução que provoca debates sobre consumo, reaproveitamento e o futuro das cidades.

Energia que nasce do tratamento de água

O combustível utilizado surge durante o tratamento de águas residuais. A matéria orgânica retirada do processo passa por decomposição e gera um gás renovável capaz de abastecer o ônibus.

O jornal Le Monde estima que o biometano tenha sido obtido a partir de dejetos humanos de mais de 1,5 milhão de moradores da cidade catalã, revelando a dimensão do projeto.

Com isso, resíduos antes descartados passam a integrar um sistema circular. O saneamento deixa de ser apenas um serviço básico e se torna fonte de energia limpa.

Desempenho ao longo dos anos

Desde sua implantação, há cerca de 39 meses, o ônibus já rodou mais de 42 mil quilômetros. A média anual supera 14 mil quilômetros utilizando exclusivamente biometano.

Os ganhos ambientais são significativos. A iniciativa reduziu em mais de 85% a pegada de carbono e ampliou em 70% o aproveitamento energético do biogás.

Esses dados reforçam o potencial do modelo para outras cidades. A experiência indica que soluções sustentáveis podem ser integradas ao transporte sem grandes mudanças operacionais.

Apoio institucional e reação popular

O Life Nimbus é fruto da parceria entre os setores de água e transporte de Barcelona, institutos de pesquisa e a Universidade Autônoma de Barcelona, garantindo base científica ao projeto.

Entre os moradores, a ideia desperta curiosidade e aprovação. Rosa Maria Gay avaliou ao Le Monde: “Acho que é uma ideia fantástica. Já aproveitamos os dejetos dos animais, então por que não os nossos?”.