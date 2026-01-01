PRAIA

Look praia: 5 ideias para arrasar no verão com roupas leves e versáteis

Da areia ao passeio no fim de tarde, combinações que funcionam além da praia

Agência Correio

Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 09:00

Misturar peças de praia com itens do guarda-roupa do dia a dia é uma forma prática de criar produções Crédito: Freepik

Os primeiros meses do ano pedem roupas que acompanhem o calor sem abrir mão do estilo. No verão, o look ideal não precisa ficar restrito ao biquíni ou ao maiô: a tendência é apostar em peças que funcionam tanto na praia quanto fora dela, criando produções práticas para o dia inteiro.

Modelagens soltas, tecidos respiráveis e combinações bem pensadas ajudam a montar looks frescos, confortáveis e cheios de personalidade. A ideia é simples: escolher peças que conversem entre si e permitam transitar da areia para um almoço, um passeio no calçadão ou um encontro ao entardecer sem precisar trocar de roupa.

Tom de batom é tendência entre famosas 1 de 4

1. Floral em destaque: vestido leve para os dias de sol

Estampas florais continuam sendo uma aposta certeira no verão. Vestidos curtos, com tecido fluido e caimento solto, são ideais para enfrentar o calor e manter o visual descontraído.

Além de confortáveis, essas peças funcionam bem em diferentes momentos do dia. Rasteirinhas e bolsas de materiais naturais ajudam a completar a produção sem tirar a leveza do look.

Tendências de jeans 1 de 5

2. Elegância descomplicada: vestido preto com toque praiano

Mesmo no verão, o preto pode ser um grande aliado. Quando aparece em vestidos leves e com modelagem ampla, ele ganha uma leitura mais fresca e atual.

Essa escolha é perfeita para quem prefere um visual mais neutro, mas ainda assim quer algo elegante. Funciona especialmente bem para sair da praia direto para um bar ou restaurante no fim da tarde.

3. Camisa oversized: peça-chave da estação

A camisa larga se tornou um verdadeiro curinga dos looks de verão. Pode ser usada como vestido, aberta sobre o biquíni ou combinada com outras peças leves.

Modelos listrados ou em tons claros reforçam o clima de praia. Para finalizar, acessórios como chapéu de palha e bolsa de fibra natural ajudam a criar um visual equilibrado e moderno.

4. Praia com toque urbano: conforto que vai além da areia

Para quem gosta de misturar estilos, a combinação de bermuda de alfaiataria com camiseta leve é uma ótima opção. O visual une conforto e um ar urbano, sem perder a praticidade.

O segredo está no corte das peças. Quando o caimento é bem ajustado, o look funciona tanto na praia quanto em passeios pela cidade, sem parecer improvisado.

5. Estilo descontraído: biquíni como top no look do dia

Usar o biquíni como parte principal do visual é uma das apostas mais fortes do verão. Combinado com calça jeans ampla ou peças de cintura baixa, o resultado é moderno e cheio de atitude.

Esse tipo de produção funciona bem para quem gosta de um estilo mais urbano, mas quer manter o clima de verão. Óculos estilosos, lenços e bandanas ajudam a arrematar o look.

Dicas simples para montar looks de verão versáteis

Misturar peças de praia com itens do guarda-roupa do dia a dia é uma forma prática de criar produções mais interessantes. Tecidos naturais, como algodão e linho, garantem conforto térmico e um visual mais leve.