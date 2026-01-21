NOTAS BAIXAS

CFM quer barrar registro de 13 mil formandos em Medicina reprovados em avaliação do MEC

Medida está sob análise

Carol Neves

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 11:24

Médico Crédito: Shutterstock

O resultado do Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed) reacendeu o debate sobre a qualidade do ensino médico no país e colocou o Conselho Federal de Medicina (CFM no centro de uma possível mudança nas regras de acesso à profissão. A entidade analisa publicar uma resolução que impeça o registro profissional de estudantes do último semestre que não alcançaram a nota mínima na prova - um grupo estimado em cerca de 13 mil futuros médicos. As informações são do G1.

A intenção do conselho é usar os dados do Enamed como critério para restringir o exercício da medicina. Caso a proposta avance, os formandos com desempenho considerado insuficiente ficariam impedidos de atender pacientes. Segundo o CFM, a iniciativa busca proteger a população diante do que classifica como falhas graves na formação.

Confira as mensalidades dos cursos de Medicina em Salvador e na RMS em 2026 1 de 6

“Já encaminhamos para o jurídico uma proposta de resolução para que esses alunos prestes a se formarem e que tiveram o desempenho 1 e 2 não consigam o registro. Eu acho que é muito tenebroso colocar pessoas que não têm qualificação para atender”, afirmou ao site o presidente do CFM, José Hiran Gallo.

O Enamed é aplicado anualmente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e avalia tanto cursos quanto estudantes de Medicina. Na edição mais recente, 351 cursos passaram pela análise, e cerca de 30% ficaram na faixa considerada insatisfatória. Entre os alunos do último semestre, três em cada dez não atingiram a pontuação mínima exigida.

Além de discutir a resolução, o CFM solicitou ao Ministério da Educação o acesso aos dados detalhados dos estudantes, incluindo nomes e desempenho individual no exame. Paralelamente, o conselho tenta viabilizar, junto ao Legislativo, a criação de um exame próprio de proficiência, semelhante ao da OAB, mas os projetos seguem travados no Congresso.

Limites legais e possível judicialização

Hoje, a legislação garante que o estudante de Medicina, ao concluir o curso, tenha direito ao registro profissional mediante a apresentação do diploma, sem a exigência de avaliação adicional. Por isso, a iniciativa do CFM levanta questionamentos jurídicos.

Duas propostas que criam um exame obrigatório para médicos avançam no Congresso Nacional. Uma delas tramita no Senado Federal e prevê um exame de proficiência como pré-requisito para o exercício da medicina no Brasil, nos moldes do exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

O texto também estabelece outras medidas, como a aplicação do Enamed no 4º ano para avaliar a qualidade dos cursos, um plano de expansão das residências médicas - com meta de 0,75 vaga por médico formado até 2035 - e a atribuição exclusiva à União para autorizar e supervisionar faculdades de Medicina. A proposta já foi aprovada na Comissão de Assuntos Sociais (CAS), mas ainda precisa de nova votação no colegiado antes de seguir para a Câmara.

Na Câmara dos Deputados, outro projeto prevê o exame como requisito para o registro nos Conselhos Regionais de Medicina. A proposta teve regime de urgência aprovado em julho de 2025 e será analisada diretamente pelo plenário. Para virar lei, ainda precisa passar pelo Senado e pela sanção do presidente Lula.

Esse texto estabelece avaliações seriadas ao longo do curso: estudantes do 3º ao 6º ano devem alcançar ao menos 60% da pontuação em cada prova, com previsão de exames de repescagem para quem não atingir a nota mínima.

Cursos mal avaliados e punições

O desempenho insatisfatório não se restringe aos alunos. Mais de 100 cursos de Medicina receberam notas 1 ou 2 no Enamed, os conceitos mais baixos da avaliação. Ao todo, 24 cursos ficaram com conceito 1, e 83 com conceito 2.