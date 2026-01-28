Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Óculos, camisa e estojos de pistola ligam ossada a ambulante mineiro desaparecido; veja

Objetos encontrados junto a restos mortais e munições compatíveis com arma apreendida reforçam a suspeita de que a ossada seja de Daniel Araújo Godim

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 05:00

Ossada encontrada em mata de Itaparica pode ser de ambulante mineiro desaparecido
Ossada encontrada em mata de Itaparica pode ser de ambulante mineiro desaparecido Crédito: Reprodução

O mistério em torno do desaparecimento do mineiro Daniel Araújo Godim, de 25 anos, na Ilha de Itaparica, pode estar perto do fim. Objetos apontados como pertencentes à vítima e estojos de pistola encontrados pela Polícia Civil junto a uma ossada humana são fortes indícios de que os restos mortais sejam do vendedor ambulante, desaparecido desde o dia 8 de outubro do ano passado. O local onde os vestígios foram encontrados também é considerado compatível com a cena do crime.

Os restos mortais foram localizados no último dia 16, próximo ao entroncamento de Mar Grande, em uma área de mata atlântica densa, às margens do Loteamento Popular de Vera Cruz. “Encontramos os óculos e um pedaço da camisa compatíveis com a última foto da vítima, na qual ele aparece com uma arma apontada para a cabeça, além de estojos de munição compatíveis com uma pistola apreendida com os autores presos”, declarou o delegado Leandro Mascarenhas, titular da Delegacia de Vera Cruz.

Cobrança de R$ 300 levou à morte de ambulante mineiro

Ossada encontrada em mata de Itaparica pode ser de ambulante mineiro desaparecido por Reprodução
Daniel Araújo Gondim foi visto pela última vez na Ilha de Itaparica por Reprodução
Ossada encontrada em mata de Itaparica pode ser de ambulante mineiro desaparecido por Reprodução
Pai mantém fé após sequestro de ambulante mineiro em Itaparica por Reprodução
Ossada encontrada em mata de Itaparica pode ser de ambulante mineiro desaparecido por Reprodução
Ossada encontrada em mata de Itaparica pode ser de ambulante mineiro desaparecido por Reprodução
Ossada encontrada em mata de Itaparica pode ser de ambulante mineiro desaparecido por Reprodução
Ossada encontrada em mata de Itaparica pode ser de ambulante mineiro desaparecido por Reprodução
Ossada encontrada em mata de Itaparica pode ser de ambulante mineiro desaparecido por Reprodução
Pai mantém fé após sequestro de ambulante mineiro em Itaparica por Reprodução
Pai mantém fé após sequestro de ambulante mineiro em Itaparica por Reprodução
Daniel Araújo Gondim foi visto pela última vez na Ilha de Itaparica por Reprodução
Pai mantém fé após sequestro de ambulante mineiro em Itaparica por Reprodução
"Tio Chico", do CV, lidera o tráfico do "Cone Sul", na Ilha de Itaparica por Reprodução
"Tio Chico", do CV, lidera o tráfico do "Cone Sul", na Ilha de Itaparica por Reprodução
Tairu faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Tairu faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Tairu faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Tairu faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Tairu faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Tairu faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Tairu faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Tairu faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Capela Nossa Senhora da Piedade, no município de Itaparica por Reprodução
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Capela Nossa Senhora da Piedade, no município de Itaparica por Reprodução
Capela Nossa Senhora da Piedade, no município de Itaparica por Google Street View
Capela Nossa Senhora da Piedade, no município de Itaparica por Google Street View
Capela Nossa Senhora da Piedade, no município de Itaparica por Reprodução
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Aratuba faz parte do "Cone Sul", região controlada pelo CV por Arisson Marinho/CORREIO
Já no Riachinho, ainda em Mar Grande, o tráfico é controlado pelo PCC por Arisson Marinho/CORREIO
A Baixa do Riachinho, em Mar Grande, é BDM por Arisson Marinho/CORREIO
A Baixa do Riachinho, em Mar Grande, é BDM por Arisson Marinho/CORREIO
Já no Riachinho, ainda em Mar Grande, o tráfico é controlado pelo PCC por Arisson Marinho/CORREIO
Já no Riachinho, ainda em Mar Grande, o tráfico é controlado pelo PCC por Arisson Marinho/CORREIO
Já no Riachinho, ainda em Mar Grande, o tráfico é controlado pelo PCC por Arisson Marinho/CORREIO
Ipiaú: BDM determina 'toque de recolher' e eleva tensão entre PCC e CV por Reprodução
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Reprodução
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Site Giro Ipiaú
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Divulgação / 55CIPM
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Site Giro Ipiaú
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Site Giro Ipiaú
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Divulgação / 55CIPM
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Reprodução
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Site Giro Ipiaú
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Site Giro Ipiaú
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Reprodução
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Reprodução
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Divulgação / 55CIPM
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Polícia Militar
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Site Giro Ipiaú
Fim de trégua: guerra entre PCC e CV deixa pelo menos sete mortos em Ipiaú por Reprodução
Chefe do PCC: saiba quem é o namorado da delegada presa por envolvimento com facção por Reprodução / g1 RR
Chefe do PCC: saiba quem é o namorado da delegada presa por envolvimento com facção por Reprodução / g1 RR
Chefe do PCC: saiba quem é o namorado da delegada presa por envolvimento com facção por Reprodução / g1 RR
Chefe do PCC: saiba quem é o namorado da delegada presa por envolvimento com facção por Reprodução / g1 RR
Chefe do PCC: saiba quem é o namorado da delegada presa por envolvimento com facção por Reprodução / g1 RR
Chefe do PCC: saiba quem é o namorado da delegada presa por envolvimento com facção por Reprodução
Ilha de Itaparica tem praias ideal para crianças por Divulgação
Meia Maratona de Itaparica por Divulgação
Meia Maratona de Itaparica por Divulgação
Meia Maratona de Itaparica por Divulgação
Itaparica é a cidade com a maior proporção de umbandistas e candomblecistas da Bahia por Divulgação
Itaparica por Divulgação
Ferry-boat, travessia Salvador - Itaparica por Divulgação/ITS
Já no Riachinho, ainda em Mar Grande, o tráfico é controlado pelo PCC por Arisson Marinho/CORREIO
Já no Riachinho, ainda em Mar Grande, o tráfico é controlado pelo PCC por Arisson Marinho/CORREIO
Já no Riachinho, ainda em Mar Grande, o tráfico é controlado pelo PCC por Arisson Marinho/CORREIO
Já no Riachinho, ainda em Mar Grande, o tráfico é controlado pelo PCC por Arisson Marinho/CORREIO
1 de 84
Ossada encontrada em mata de Itaparica pode ser de ambulante mineiro desaparecido por Reprodução

Outros elementos da investigação reforçam a possibilidade de elucidação do caso. Além da prisão de dois irmãos ligados ao Bonde do Maluco (BDM), apontados como autores dos disparos, a polícia também identificou a motivação do crime: Daniel teria sido morto por cobrar uma dívida de pouco mais de R$ 300 referente à venda de roupas íntimas a duas mulheres, uma delas namorada de um dos executores.

A ossada foi encaminhada ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) para a realização de perícias. Foram requisitados exames necroscópico e de local de crime, com quesitos voltados à identificação da vítima, às causas da morte e à dinâmica dos fatos. “Será realizada uma análise da arcada dentária. Para isso, contamos com uma radiografia odontológica que a família enviou de Minas Gerais”, explicou Mascarenhas.

Ainda de acordo com o delegado, peritos do DPT descartaram que um corpo enterrado em uma área de charco, nos fundos de uma casa abandonada na Rua Neide Mota, em Barra Grande, fosse do mineiro.

Leia mais

Imagem - 'Não vamos parar': BDM impõe ‘toque de recolher’ e acirra guerra entre PCC e o CV na Bahia

'Não vamos parar': BDM impõe ‘toque de recolher’ e acirra guerra entre PCC e o CV na Bahia

Imagem - Flanelinhas do CV: integrantes da facção exploram estacionamento no Rio Vermelho

Flanelinhas do CV: integrantes da facção exploram estacionamento no Rio Vermelho

Imagem - CV usa táxi, ferry e até canoas para levar armas e drogas à Ilha de Itaparica

CV usa táxi, ferry e até canoas para levar armas e drogas à Ilha de Itaparica

Mais recentes

Imagem - Infração gravíssima: estabelecimento é fechado pela Vigilância Sanitária na Bahia

Infração gravíssima: estabelecimento é fechado pela Vigilância Sanitária na Bahia
Imagem - Homem é condenado a 23 anos de prisão por matar ex-companheira com 11 facadas na Bahia

Homem é condenado a 23 anos de prisão por matar ex-companheira com 11 facadas na Bahia
Imagem - Como está o Teatro Castro Alves, ícone de Salvador, fechado há 3 anos

Como está o Teatro Castro Alves, ícone de Salvador, fechado há 3 anos

MAIS LIDAS

Imagem - Ex-Bahia brilha na Champions League e vive melhor momento da carreira
01

Ex-Bahia brilha na Champions League e vive melhor momento da carreira

Imagem - BBB 26: Matheus é eliminado com 79,48% no segundo Paredão e deixa o reality sob forte rejeição
02

BBB 26: Matheus é eliminado com 79,48% no segundo Paredão e deixa o reality sob forte rejeição

Imagem - Após saída forçada do Bahia, atacante colombiano recupera boa fase em clube mexicano
03

Após saída forçada do Bahia, atacante colombiano recupera boa fase em clube mexicano

Imagem - Infração gravíssima: estabelecimento é fechado pela Vigilância Sanitária na Bahia
04

Infração gravíssima: estabelecimento é fechado pela Vigilância Sanitária na Bahia