Óculos, camisa e estojos de pistola ligam ossada a ambulante mineiro desaparecido; veja

Objetos encontrados junto a restos mortais e munições compatíveis com arma apreendida reforçam a suspeita de que a ossada seja de Daniel Araújo Godim

Bruno Wendel

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 05:00

Ossada encontrada em mata de Itaparica pode ser de ambulante mineiro desaparecido Crédito: Reprodução

O mistério em torno do desaparecimento do mineiro Daniel Araújo Godim, de 25 anos, na Ilha de Itaparica, pode estar perto do fim. Objetos apontados como pertencentes à vítima e estojos de pistola encontrados pela Polícia Civil junto a uma ossada humana são fortes indícios de que os restos mortais sejam do vendedor ambulante, desaparecido desde o dia 8 de outubro do ano passado. O local onde os vestígios foram encontrados também é considerado compatível com a cena do crime.

Os restos mortais foram localizados no último dia 16, próximo ao entroncamento de Mar Grande, em uma área de mata atlântica densa, às margens do Loteamento Popular de Vera Cruz. “Encontramos os óculos e um pedaço da camisa compatíveis com a última foto da vítima, na qual ele aparece com uma arma apontada para a cabeça, além de estojos de munição compatíveis com uma pistola apreendida com os autores presos”, declarou o delegado Leandro Mascarenhas, titular da Delegacia de Vera Cruz.

Outros elementos da investigação reforçam a possibilidade de elucidação do caso. Além da prisão de dois irmãos ligados ao Bonde do Maluco (BDM), apontados como autores dos disparos, a polícia também identificou a motivação do crime: Daniel teria sido morto por cobrar uma dívida de pouco mais de R$ 300 referente à venda de roupas íntimas a duas mulheres, uma delas namorada de um dos executores.

A ossada foi encaminhada ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) para a realização de perícias. Foram requisitados exames necroscópico e de local de crime, com quesitos voltados à identificação da vítima, às causas da morte e à dinâmica dos fatos. “Será realizada uma análise da arcada dentária. Para isso, contamos com uma radiografia odontológica que a família enviou de Minas Gerais”, explicou Mascarenhas.