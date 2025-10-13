ITAPARICA

‘Vamos encontrá-lo vivo’: pai mantém fé após sequestro de mineiro atribuído ao CV

Família diz que facção fez publicações na rede social do rapaz

Bruno Wendel

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 05:00

Pai mantém fé após sequestro de ambulante mineiro em Itaparica Crédito: Reprodução

A família Gondim não dorme desde a última quarta-feira (08), quando deixou de ter notícias do vendedor ambulante Daniel Araújo, de 25 anos. Mineiro, o rapaz foi visto pela última vez na Ilha de Itaparica, Região Metropolitana de Salvador (RMS). Criminosos entraram em contato com os pais dele e exigiram R$ 3 mil. Eles seriam do Comando Vermelho (CV). Apesar de o resgate ter sido pago, Daniel não deu notícias. O pai disse ao CORREIO que mesmo assim, tem a esperança de abraçar o filho.

“Vivemos os piores momentos de nossas vidas. Mas em nome de Jesus, vamos encontrar ele vivo”, declara o motorista Erlei Godim, por telefone, direto de sua cidade, Itapecirica, em Minas Gerais. Gabriel é o filho único dele com Raquel Godim. A reportagem tentou falar com a mãe, mas, no momento, ela estava sem condições emocionais para tratar do assunto. “Hoje (domingo), a cidade vai fazer uma corrente de oração pelo meu filho. Temos fé de que tudo vai dar certo”, pontua o pai.

Durante a entrevista, Erlei disse que o que mais chamou a atenção dele e da esposa foi o fato de uma publicação ter sido realizada no perfil de Daniel no Instagram. A mensagem foi publicada nos stories e dizia o seguinte: “Não sou trabalhador mais não, sou bandido Comando Vermelho agora CV (sic)”. O texto, que ao lado havia alguns ícones, incluindo o emoji de bandeira vermelha e o de dois com uma mão, sugeria que o rapaz teria integrado à organização criminosa. O pai rebate.

“Ele não tem participação em nada, não. Nunca se envolveu com nada disso. A gente já passou isso para a polícia. Foram eles mesmos (criminosos) que fizeram a publicação”, declara Erlei.

Daniel chegou há 20 dias na Ilha de Itaparica e, desde então, vem trabalhando com venda de lençóis, produtos para casa e utensílios domésticos. Na quarta, ele teria saído de um restaurante, em Barra do Pote, por volta das 06h30 e não mais foi visto. “Essa informação não temos”, comenta o pai.

Ele relata que, após o sumiço, moradores viram o carro do filho, um Fiat uno, circulando pela ilha à noite. Porém, ninguém soube dizer quem dirigia o veículo.

Resgate

Erlei contou que recebeu uma ligação do filho pedindo mil reais, que estava sendo ameaçado de morte por criminosos. A transferência foi realizada. Logo depois, Daniel ligou novamente, desta vez, porque os bandidos exigiam mais R$ 2 mil. Diante das ameaças, os pais recorreram a uma tia do rapaz, que conseguiu a quantia.

Apesar das transações bancárias, os criminosos não ligaram mais. “Eles pegaram o celular dele, estão usando as redes sociais dele”, diz o pai.

Por enquanto, a família não pensa em vir à Bahia. “A gente está esperando alguém dar notícia para ver o que pode fazer”, finaliza.

Investigação

Em nota, a Polícia Civil informou que a Delegacia Especializada Anti-Sequestro (DAS) investiga a denúncia como um caso de extorsão. A PC não disse que não informará mais detalhes para não intervir no trabalho da Polícia Judiciária.