ECONOMIA DA BELEZA

De Pituba a Cajazeiras: veja os bairros de Salvador com mais estabelecimentos de beleza

Levantamento municipal revela onde estão concentrados quase 19 mil negócios ligados à estética e ao autocuidado na capital

Maria Raquel Brito

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 05:00

Salvador tem quase 19 mil Crédito: Shutterstock

Quem quer se sentir mais bonito, em Salvador encontra uma solução a cada esquina – e, às vezes, até mais. Isso porque, atualmente, 18.916 estabelecimentos se dedicam a cuidados com a beleza e a estética na capital baiana. Os dados são de um mapeamento feito pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda (Semdec).

Se você mora na Pituba, existem 639 empreendimentos prontos para realçar sua beleza, das unhas aos cabelos. O bairro é campeão de estabelecimentos, com o equivalente a um para cada 90 habitantes.

Telmah Oliveira sabe bem disso. A massoterapeuta estética atua na área há duas décadas, desde que saiu do interior da Bahia rumo a Salvador com o objetivo de mudar de vida depois de sofrer agressão doméstica. Não conhecia muito e nem sabia fazer massagem, mas encarou a novidade por precisar do trabalho. Oito anos atrás conseguiu abrir o próprio estúdio, e o local escolhido não podia ser outro. “Eu acho a Pituba um centrão. Tem tudo! E também fica acessível para outros bairros. Tenho clientes do Rio Vermelho, Graça, Paralela, Costa Azul e Patamares”, conta.

Buscando se sobressair em meio aos concorrentes no bairro mais vaidoso de Salvador, Telmah aposta em aprimorar as técnicas já conhecidas, personalizando o protocolo para cada tratamento e cliente. “Quando você sabe o que faz, seu atendimento é bem feito e com amor, você não tem medo. Eu, por exemplo, tenho clientes de 20 anos comigo até hoje, desde que eu cheguei”, diz.

Entre os cinco bairros com mais estabelecimentos voltados para a economia da beleza, estão ainda Itapuã (565), São Cristóvão (457), Caminho das Árvores (441) e Boca do Rio (434). O ramo representa 14% das empresas registradas em Salvador, segundo o levantamento da Semdec.

Completam os 15 mais vaidosos: Brotas (394 empreendimentos), Pernambués (371), Sussuarana (333), Fazenda Grande do Retiro (329), Novo Horizonte (327), Barreiras (326), Periperi (314), Liberdade (305), Cajazeiras (304) e Imbuí (265).

Para Mila Paes, Secretária da Semdec, o número de estabelecimentos de beleza em Salvador demonstra a força do pequeno empreendedor na cidade. A maior parte deles, 60%, é constituída por Microempreendedores Individuais (MEI).

“Não deixa de ser uma atividade que tem uma conexão também com o universo criativo. Então, quando você faz a estratificação desses negócios, vê que não se limita a ser uma um salão de beleza. Tem trancistas, tem designer de sobrancelha, tem gente que trabalha com unhas de gel… Uma variedade bem grande de negócios. Acho que mostra o retrato de Salvador como uma cidade muito criativa”, diz.

É em Cajazeiras que está a barbearia Dell Elegance. Fundado por Adelson Alves há 25 anos, há 15 o estabelecimento passou por uma transição: Adelson investiu em estrutura, novas unidades, uma marca própria de produtos e promoções semanais como a Terça-feira Kids, um dia específico para o atendimento a crianças.

“[Trabalhar com beleza] é algo maravilhoso. É elevar a autoestima de cada cliente que entra na sua barbearia, transformar cada momento especial e ser escolhido para participar de momentos especiais nas vidas dos clientes”, diz.

Tendo acesso em primeira mão ao movimento desse universo, Adelson atesta que os homens têm se atentado mais para a própria aparência. O que mais procuram, segundo ele, é o corte com degradê. Para isso, também tem uma estratégia. “Nós criamos aqui um clube de assinatura, que o cliente paga um valor fixo e corta quantas vezes ele quiser durante o mês”, conta.

Dos quase 19 mil negócios, 14.047 são focados em serviços de cabeleireiro, manicure e pedicure. Entre eles está o Espaço Layza Prado, localizado no Caminho das Árvores, que trabalha com a saúde das unhas, desde a recuperação de unhas danificadas ao alongamento estrutural.

Segundo Layza, idealizadora do espaço, o estudo para se manter na área é constante: “técnica, química, estrutura, tudo que envolve fazer uma unha com responsabilidade”, diz. Engenheira de formação, ela largou a área para investir no mundo das unhas. Segundo ela, a escolha foi certeira.

“A mulher por si só já é vaidosa, e o soteropolitano é ainda mais. Gosta de se cuidar, gosta de coisa boa, gosta de experiência. Mas, acho que junto com isso também veio muito profissional novo. E aí é onde entra o diferencial: quem trabalha com técnica de verdade, estudo e segurança vai sempre se destacar, porque o público percebe”, define.

Numa área com concorrência crescente, “experiência” parece ser a palavra-chave. O setor deixa de oferecer apenas serviços técnicos e passa a entregar experiências completas, com atendimento personalizado, ambiente acolhedor, conveniência e conexão com a marca. “A beleza tornou-se também bem-estar, autoestima e relacionamento”, pontua Edicarlos Santos, coordenador de Comércio e Serviços do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) Bahia.