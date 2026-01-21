CONQUISTA

Quem é Isabel Tinel, a primeira mulher batedora da Transalvador

Primeira atuação de Isabel pelo Grupo de Ações Rápidas no Trânsito (GART) foi no início deste ano

Maria Raquel Brito

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 06:30

Quando Isabel Tinel escolheu a carreira que seguiria, um ponto crucial foi a possibilidade de se manter em movimento. Foi com esse pensamento que virou agente da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), há cinco anos. Mas logo descobriu que desejava ir além: queria ser batedora no Grupo de Ações Rápidas no Trânsito (GART) de Salvador, seleto grupo responsável pelas escoltas oficiais, formado por pouco mais de 20 profissionais – até então, todos homens. Assim fez. Depois de quase três anos de treinamentos e cursos, a mulher de 30 anos tornou-se, no início deste ano, a primeira e única figura feminina no grupo.

O trabalho do GART se divide em duas frentes: o patrulhamento, com foco na identificação de situações que possam comprometer a fluidez do tráfego, e a escolta, que envolve o acompanhamento de autoridades pelas ruas da capital baiana. A chance de rodar Salvador sobre duas rodas animou Isabel, mesmo sabendo que teria um longo caminho a desbravar.

“Com o tempo na instituição, eu conheci o trabalho dos motociclistas, vi que era um trabalho mais dinâmico e me interessei. Algumas pessoas chegaram para mim e perguntaram: ‘por que você não tira habilitação para moto? Você tem o perfil’. Falaram que havia tido uma motociclista na instituição apenas, mas já tinha muito tempo e ela ficou por pouco tempo como motociclista”, conta.

Quando se aprofundou na atuação do GART, Isabel só tinha a habilitação tipo B, para carros de passeio. Fascinada pelo trabalho do grupo, não perdeu tempo e logo foi atrás da habilitação específica para motocicletas. “Eu já tirei a habilitação meio que mirando esse objetivo. Eu sei que esse grupo é muito fechado, muito pequeno, mas falei: ‘quem sabe não surge uma oportunidade no futuro, eu quero estar pronta para estar ali’.”

De 2023 para cá, praticou por dias e noites, dentro e fora de seu horário de trabalho. A agente conta que geralmente o curso acontecia uma vez por semana, mas ela fazia questão de ir duas ou três, até se habituar à motocicleta.

“As pessoas geralmente eram chamadas para o curso, mas sempre dentro do horário de trabalho. As pessoas não iam fora do horário de trabalho porque era uma coisa fornecida pela instituição para a própria função. Eu ia além porque estava realmente interessada em aprender e me aperfeiçoar”, diz.

Nesse processo, ouviu muitos comentários misóginos disfarçados de preocupação. Mesmo sem intenção, as falas deixaram nela, por vezes, a impressão de que talvez aquele não fosse seu lugar. Mas as dúvidas não duraram muito.

“Eu já ouvi: ‘ah, porque não é seguro’. Aí eu perguntava: ‘mas qual é a diferença? Porque pra homem é seguro e pra mim não é?’, e diziam que estavam pensando na minha segurança. Quem tem que pensar na minha segurança sou eu. Se eu estou disposta a fazer aquele serviço, é o que importa”, afirma.

Isabel afirma que o apoio recebido dentro da própria instituição tem sido fundamental para sua trajetória profissional. O incentivo e os elogios, no entanto, não se limitam aos colegas de farda. “Entre os colegas, o retorno é muito positivo. Foram eles que me incentivaram a tirar a habilitação. Como mulher, recebo muitos elogios. É difícil ver mulheres na motocicleta, ainda mais com agilidade no trânsito. A maioria dos motociclistas ainda é composta por homens, mas as mulheres estão se inserindo cada vez mais.”

A primeira atuação de Isabel ocorreu durante a Lavagem do Bonfim deste ano, quando ficou responsável por garantir que as autoridades chegassem com segurança e sem atrasos à Colina Sagrada. O nervosismo foi inevitável. Mal dormiu na noite anterior, com medo de perder o horário.