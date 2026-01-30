POLÍCIA

Entenda a operação que evitou ataque a presídio e deixou oito traficantes do CV mortos em Eunápolis

Grupo do Comando Vermelho articulava resgate de presos quando foi localizado em área de mata

Wendel de Novais

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 07:51

Traficantes do CV foram morto em esconderijo no meio da mata Crédito: Reprodução

A operação policial que terminou com oito integrantes do Comando Vermelho (CV) mortos, nesta quinta-feira (29), em Eunápolis, no extremo sul da Bahia, foi deflagrada após informações de inteligência apontarem a iminência de um novo ataque ao Conjunto Penal do município.

Segundo a polícia, o grupo criminoso articulava uma ação para resgatar detentos ligados à facção, repetindo o modus operandi de investidas anteriores na região. Os oito homens mortos durante a operação faziam parte de um grupo estimado em cerca de 30 integrantes

Traficantes do CV foram mortos em esconderijo no meio da mata 1 de 4

As investigações indicaram que os suspeitos estavam escondidos em uma área de mata fechada, nas imediações do bairro Renovação, próximo ao Rio Jequitinhonha. O local funcionaria como ponto de apoio logístico do grupo, que reunia homens armados e com divisão de tarefas definida para a ação criminosa.

Durante a aproximação das equipes, houve reação armada imediata, o que resultou em confronto. Os oito traficantes que estavam no local foram baleados, socorridos e levados para uma unidade de saúde, mas não resistiram aos ferimentos.

Um cabo da Polícia Militar Carlos, Vinícius Rocha Dantas, foi atingido na perna durante o confronto. Ele passou por procedimento cirúrgico, chegou a ficar internado na UTI, mas teve melhora no quadro clínico e deixou a unidade intensiva na manhã desta sexta-feira, aguardando apenas alta hospitalar.

Com a intensificação da ação policial, outros 22 suspeitos conseguiram fugir pela área de mata e seguem sendo procurados. No acampamento, os policiais apreenderam armas de fogo, drogas, munições, roupas camufladas e rádios comunicadores, indicando o nível de organização e preparação do grupo para a investida contra o presídio.