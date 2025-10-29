LIGAÇÕES

Katy Perry se interessou por novo namorado por ligação com vidas passadas e signos, diz jornal

Cantora americana teria revelado escolhas que levaram ao novo relacionamento

Felipe Sena

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 19:48

Casal foi visto juntos pela primeira vez nos últimos dias Crédito: Reprodução | Redes Sociais

No último sábado, Katy Perry, de 41 anos, fez a primeira aparição ao lado do namorado, Justin Trudeau, de 53 anos, no aniversário da cantora, que. Os dois foram vistos saindo de mãos dadas em um restaurante em Paris, na França.

A cantora americana revelou, no entanto, um motivo inusitado por ter se apaixonado pelo ex-primeiro ministro canadense. Em entrevista ao Daily Mail, uma pessoa próxima a cantora disse que tudo aconteceu por causa do universo cósmico.

“Ela se interessa muito por astrologia. Katy disse que ele é um cara sólido e que adora o fato de ele ser do signo de terra, o Capricórnio. Ela é de Escorpião [signo de água], uma típica escorpiana. Então, é muito determinada e teimosa. Por isso, gosta de ter um namorado de um signo de terra, porque isso o equilibra”.

A amiga próxima a Katy Perry ainda teria revelado que a cantora acredita em vidas passadas e “acha que ela e Justina podem ter se cruzado de alguma forma em uma vida passada. Por que não?”

A fonte ainda reforçou os gostos de Katy Perry por horóscopos e sobrenatural, além de que a cantora teria interesse por “videntes, numerologia, números angelicais, curandeiros de vidas passadas e cartas de Tarô”.

A pessoa também disse que Katy está “radiante” com o novo relacionamento, e que ela “estava procurando um homem mais velho e forte para namorar, que também fosse uma pessoa pública”.