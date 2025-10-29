Márcio Victor é exposto após deixar uma zona ao sair de Airbnb: 'Prejuízo de 20 mil'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 29 de outubro de 2025 às 21:29
Márcio Victor, vocalista do grupo Psirico, causou um alvoroço ao se hospedar em um apartamento em São Paulo para uma série de shows. A proprietária do imóvel acusa o artista de fazer uma “quebradeira” no local, reservas indevidas, além de promover uma festa com direito à pia entupida, panelas queimadas e cinzas pelo chão. Segundo ela, o prejuízo causado foi de cerca de R$ 20 mil.
Nas imagens divulgadas pela coluna Fabia Oliveira, do Metrópoles, o apartamento aparece cheio de lixo espalhado, com a pia repleta de louças sujas e o chão completamente sujo. Márcia Victor teria do apartamento na capital paulista na madrugada de sexta para sábado (25) e deixado um "chiqueiro" para trás.
Veja detalhes de como ficou o Airbnb que Márcio Victor se hospedou
Nas redes sociais, a atitude do cantor dividiu opiniões. Muitos deixaram comentários defendendo que as imagens não mostram nenhuma destruição, apenas bagunça e sujeira, que deveriam ser cobertas pela taxa de limpeza. "Bagunçada, porém nada destruído. Que exagero", escreveu uma. "Relaxados sim ....porém nada destruído", concordou outro internauta. "Que loucura! eu mesmo pagando taxa de limpeza eu jamais deixaria um lugar assim!", ponderou um terceiro.
Alguns famosos saíram em defesa do vocalista do Psirico. "20 mil a faxina? aceito fazer", ironizou Leo Jaime. "Bagunça está, mas cadê o preju de 20 mil?? Faxina cara essa, heim??", argumentou a apresentadora Astrid Fontenelle.
Em resposta aos comentários, a proprietária resolveu detalhar o que terá que arcar com a passagem do artista pelo imóvel. "Vou destrinchar como chegamos nesse valor de 20mil e poucos reais. A maior parte foi por conta de 2 reservas seguintes, 1 reserva de apenas 1 dia e outra de 10 dias que começaria no dia seguinte! Somente de reservas o prejuízo já se soma um pouco mais de 13 mil reais.. higienização e impermeabilização de todos os colchões, cadeiras, sofá, banquetas etc somaram mais 4mil e pouco. Tivemos que mandar lavar o tapete, mais 330.. tivemos prejuízo com o triturador de alimentos, panelas queimadas que não teve como recuperar. Mão de obra extra para limpeza, enfim, são vários detalhes!", informou nas redes sociais.