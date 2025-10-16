NOTIFICADO POR EDITAL

Moraes manda DPU assumir a defesa de Eduardo Bolsonaro no STF

Perla Ribeiro

Agência Brasil

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 19:26

Alexandre de Moraes Crédito: Gustavo Moreno/STF

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), mandou a Defensoria Pública da União (DPU) assumir a defesa do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) no processo sobre tarifaço dos Estados Unidos contra o Brasil. A medida adotada nesta quinta-feira (16) foi tomada após Eduardo não apresentar defesa prévia sobre a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR). Como está fora do país, o filho do ex-presidente foi notificado por edital.

Moraes alega que Eduardo Bolsonaro está nos EUA para fugir da lei .O deputado está nos Estados Unidos e é acusado de fomentar as sanções comerciais do governo do presidente Donald Trump contra as exportações brasileiras, a aplicação da Lei Magnitsky e a suspensão de vistos dos ministros da Corte e integrantes do governo federal. Ainda de acordo com o ministro do STF, o prazo de 15 dias para apresentação da defesa terminou no dia 15 de outubro, mas não houve manifestação do parlamentar.