Shih tzu morre após ser esquecida dentro de carro de pet shop: 'Acabaram com o nosso Natal'

Caso está sendo investigado pela polícia; caso foi registrado como prática de abuso contra animais

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 19:55

Shih tzu morre após ser esquecida dentro de carro de pet shop: 'Acabaram com o nosso Natal'
Shih tzu morre após ser esquecida dentro de carro de pet shop: 'Acabaram com o nosso Natal' Crédito: Reprodução

Uma cadela da raça shih tzu morreu após ser esquecida dentro de um carro quando era levada para um pet shop em Itapeva, no interior de São Paulo, na tarde dessa quarta-feira (24). "A funcionária passou em casa por volta das 11h para levar a Pandora ao pet shop. Ela deu o banho e voltaria para entregá-la, mas pegou uma segunda leva de cachorros, voltou para lá e, consequentemente, esqueceu a Pandora", contou ao G1, a tutora do animal, Isabela Aranha. 

A cachorra acabou morrendo devido às altas temperaturas, acima de 30º C, que têm atingido as cidades do interior do estado durante o mês de dezembro. O caso é investigado pela polícia. Isabela conta que Pandora ficou exposta ao sol por cerca de três horas. "Estava fazendo muito calor e o pet shop não tem uma cobertura no estacionamento, ou seja, ela ficou diretamente exposta ao sol. Ela não latia e nem chorava, era muito quietinha. Acabaram com o nosso Natal. Foi uma irresponsabilidade muito grande", desabafa.

O animal foi encontrado já em estado de rigidez cadavérica. Ainda segundo Isabela, Pandora era o animal de estimação da mãe, que morreu há cerca de quatro meses. A família costumava levar a cachorra para tomar banho no pet shop com frequência. "Eu dei a Pandora de presente para a minha mãe há quatro anos. Nós sempre levávamos ela lá, mas a qualidade do serviço caiu depois que a dona parou de ir regularmente até o local. Às vezes, ela demorava muito para tomar banho e ficava na baia passando calor", conta.

A tutora alega que, por conta das circunstâncias, entrará com um processo judicial contra o estabelecimento. Pandora passou por um exame necroscópico nesta sexta-feira (26), que apontará a causa exata da morte. "Eu paguei R$ 700 pelo exame e vou fazer o que puder por ela. Minha mãe jamais aceitaria algo assim. Agora, eles disseram que vão suspender o sistema de transporte dos animais que vão ao pet shop para tomar banho", relata.

O caso foi registrado como prática de abuso contra animais na Delegacia Seccional de Itapeva. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que a Polícia Civil segue investigando o caso para o esclarecimento do ocorrido.

