NA PAULISTA

Reconciliação? Michelle e Carlos Bolsonaro surpreendem com abraço e beijo durante ato

Filho e esposa de Jair Bolsonaro não têm boa relação

Carol Neves

Publicado em 7 de abril de 2025 às 10:00

Michelle e Carlos Bolsonaro Crédito: Reprodução

Em um gesto que surpreendeu aliados e familiares, Michelle Bolsonaro convocou os enteados para um abraço coletivo ao ex-presidente Jair Bolsonaro durante o ato pela anistia aos réus do 8 de janeiro, realizado no domingo (6) na Avenida Paulista. Presentes no evento, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e os vereadores Carlos Bolsonaro (PL-RJ) e Jair Renan Bolsonaro (PL-SC) atenderam ao chamado da madrasta, criando uma cena familiar inesperada sob os gritos de "anistia humanitária já" do público. >

Segundo a colunista Bela Megale, de O Globo, Michelle não conversou previamente com os enteados sobre o gesto público, especialmente com Carlos e Jair Renan, com quem mantém relações distantes. Eduardo Bolsonaro, o filho mais próximo da ex-primeira-dama, não compareceu ao evento, permanecendo nos Estados Unidos com a família sob alegação de "perseguição política". >

O vereador Carlos Bolsonaro, visivelmente emocionado após o episódio, depois retribuiu o gesto com um abraço em Michelle. A cena chamou atenção por contrastar com declarações recentes da ex-primeira-dama. Em entrevista ao jornalista Alexandre Garcia no mês passado, Michelle havia sido enfática sobre o distanciamento: "Ele (Carlos) tem o gênio dele, eu tenho o meu gênio. Ele tem a verdade dele, eu tenho a minha verdade". >