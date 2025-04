PRÓ-ANISTIA

O que Bolsonaro falou em inglês durante ato na Avenida Paulista?

Trecho em outra língua chamou atenção durante discurso do ex-presidente

Carol Neves

Publicado em 7 de abril de 2025 às 08:31

Bolsonaro e Michelle na Avenida Paulista Crédito: Reprodução

O ex-presidente Jair Bolsonaro surpreendeu ao intercalar seu discurso com um trecho em inglês durante ato na Avenida Paulista neste domingo (6). A fala ocorreu em meio a críticas à condenação de um pipoqueiro e um sorveteiro pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por participação nos atos de 8 de janeiro de 2023. >

"Eu não falo inglês. É uma falha na minha formação. Mas quero dar um recado ao mundo", disse Bolsonaro antes de declarar: "Popcorn and ice cream sellers sentenced for coup d'État in Brazil" ("Vendedores de pipoca e sorvete condenados por golpe de Estado no Brasil"). Em seguida, completou em português: "É uma vergonha condenar esses dois por um crime que não existiu". A dificuldade de entender o que o ex-presidente falou em inglês virou meme.>

Jair Bolsonaro, ex-presidente inelegível e investigado por golpe de estado, ameaçando falar em inglês na manifestação que flopou na Avenida Paulista kkkkkkkkkkkkkkkkpic.twitter.com/RcCKSdhDIn — Matheus (@matheuscaseca) April 6, 2025

No mesmo ato, Bolsonaro intensificou ataques ao STF, acusando a Corte de atuar em conluio com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para garantir sua eleição em 2022. O ex-presidente afirmou que não deixará o Brasil, mas declarou: "Se eu tivesse ficado aqui no 8 de janeiro, estaria apodrecendo na cadeia". Em outro momento, sugeriu que haveria intenção de assassiná-lo.>

A manifestação, que reuniu apoiadores, teve como principal bandeira a defesa da anistia aos envolvidos nos episódios de 8 de janeiro. O ex-presidente manteve o tom de confronto com o Judiciário, repetindo críticas que já havia feito em ocasiões anteriores.>

Condenação>