'POPCORN AND ICE CREAM'

Bolsonaro derrapa no inglês durante discurso e vira meme nas redes sociais

Ex-presidente leu frase no outro idioma pra "passar um recado para o mundo"

Monique Lobo

Publicado em 6 de abril de 2025 às 19:45

Bolsonaro em ato que aconteceu na Avenida Paulista Crédito: Reprodução

Uma parte do discurso do ex-presidente Jair Bolsonaro feito no ato que aconteceu, neste domingo (6), na Avenida Paulista, acabou virando meme nas redes sociais. >

Durante sua fala em favor da anistia dos condenados pelos atos antidemocráticos em Brasília, Bolsonaro quis "passar um recado para o mundo" e decidiu falar em inglês que um vendedor de pipoca e um vendedor de sorvete foram condenados pelo Supremo Tribunal Federal (STF). >

Pouco antes de começar a falar em inglês, o ex-presidente alertou que não falava inglês, o que considerou uma "grande falha na sua formação".>

A frase em inglês lida por Bolsonaro, “Popcorn and ice cream sellers sentenced for coup d'état in Brazil”, teve a pronúncia incorreta e virou tema de comentários nas redes sociais. >

"Ele teve aulas com Joel Santana, o mestre", brincou um usuário do YouTube. "Pior aluno do Joel Santana", escreveu outro. >

"Guga, confere se a tradução tá certa. Meu inglês tá meio enferrujado. Popcorn, ice clean, cílios, se tenta, viu, for cuspes, de tarde, em Brasil", disse um usuário do X. "Fiquei curioso pra saber o que ele estava tentando dizer", postou outro. >

No Instagram, um usuário brincou: "Aluno mais fraco do Joel Santana Institute of English". Uma outra usuária foi além: "Bolsonaro acaba de cometer mais um crime, assassinar a língua inglesa". >