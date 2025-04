PROTESTO

Bolsonaro e Michelle participam de ato na Avenida Paulista que pede anistia a condenados por atos antidemocráticos

Manifestação reuniu cerca de 44 mil pessoas

O ato reuniu cerca de 44 mil pessoas, de acordo com contagem realizada pela Universidade de São Paulo (USP) em parceria com o Cebrap e a ONG More in Commom. A metodologia da contagem consiste no uso de imagens das pessoas capturadas por drones. As imagens utilizadas para a contagem foi do pico da manifestação. >