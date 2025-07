ACIDENTE

Avião de instrução cai no interior de São Paulo e deixa dois mortos

Piloto e aluno estavam a bordo

Carol Neves

Publicado em 1 de julho de 2025 às 13:49

Avião com dois ocupantes caiu em São José do Rio Preto Crédito: Reprodução

Na manhã desta terça-feira (1º), uma aeronave caiu em uma região rural de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. O acidente aconteceu nas proximidades da Estrada Municipal José Domingues Netto e deixou duas pessoas mortas.>

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o avião partiu do aeroporto da cidade. Inicialmente, a corporação informou que havia quatro pessoas a bordo, mas atualizou a informação às 13h, confirmando que apenas duas ocupavam o avião no momento da queda. Ambas morreram no local.>

As vítimas seriam um instrutor e um aluno em voo de instrução. Até a última atualização da ocorrência, as identidades dos dois não haviam sido divulgadas oficialmente, segundo o portal G1.>

O chamado foi recebido pelos bombeiros às 11h50, e seis viaturas foram enviadas até o local do acidente. A queda ocorreu em uma área de vegetação, sem atingir casas ou outras construções. Não houve incêndio nem vazamento de combustível. A Polícia Técnico-Científica e o Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) foram acionados para investigar as causas do acidente. O destino do voo não foi informado.>