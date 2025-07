8 DE JANEIRO

Acusado de furtar bola autografada por Neymar é condenado a 17 anos de prisão

Julgamento foi finalizado nesta segunda-feira (30)



Elaine Sanoli

Agência Brasil

Publicado em 1 de julho de 2025 às 17:21

Bola autografada por Neymar Crédito: Reprodução/Câmara dos Deputados

Nelson Ribeiro Fonseca Júnior, acusado de furtar uma bola autografada pelo jogador Neymar do museu da Câmara dos Deputados, no dia 8 de janeiro de 2023, foi condenado nesta segunda-feira (30). O Supremo Tribunal Federal (STF) o condenou a 17 anos de prisão pelo ato. >

Além de cumprir a pena de prisão, Nelson vai pagar cerca de R$ 30 milhões pelos danos causados em decorrência da depredação. A condenação recebeu a maioria dos votos da Primeira Turma da Corte, sendo eles do relator, Alexandre de Moraes, e dos ministros Flávio Dino e Cármen Lúcia. Cristiano Zanin votou pela condenação em 15 anos e Luiz Fux aplicou pena de cinco anos e seis meses de reclusão.>

O julgamento ocorreu no plenário virtual do colegiado e foi finalizado nesta segunda-feira (30). A denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) aponta que o réu invadiu o Congresso Nacional e furtou uma bola autografada pelo jogador Neymar Jr. A condenação envolve os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, deterioração do patrimônio tombado, associação criminosa e furto qualificado.>

Defesa

No dia 28 de janeiro de 2023, o acusado se apresentou à Policia Federal em Sorocaba (SP) e devolveu a bola. Em depoimento aos policiais, Nelson disse que encontrou a bola no chão, fora do recipiente de proteção, e que pegou o objeto para "protegê-lo e devolvê-lo posteriormente".>