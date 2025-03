CABELEREIRA EM CASA

Bolsonaro diz que prisão domiciliar de baiana que pichou 'perdeu, mané' no STF foi recuo tático

Cabelereira baiana está no centro de polêmica sobre penas por tentativa de golpe

Débora se tornou um símbolo da campanha do ex-presidente pela anistia aos presos do 8 de Janeiro. >

A determinação de Moraes atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR), que se posicionou contra a liberdade provisória, mas a favor da mudança de regime. O procurador-geral Paulo Gonet argumentou que a Polícia Federal já concluiu as investigações e que o julgamento de Débora foi suspenso sem previsão de retomada. Ele também defendeu a prisão domiciliar com base na proteção à maternidade e no melhor interesse do menor. Débora é mãe de dois filhos.>