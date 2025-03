8 DE JANEIRO

Perdeu, mané: quem é a baiana no centro de polêmica sobre penas por tentativa de golpe

Débora Rodrigues foi condenada a 14 anos de prisão

A cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos, 39 anos, ficou conhecida por pichar a estátua em frente à sede do Supremo Tribunal Federal (STF), durante a tentativa de golpe no 8 de janeiro de 2023. Condenada a 14 anos de prisão pelo ministro Alexandre de Moraes, a mulher é natural de Irecê, no centro norte baiano. >

Débora afirmou, em novembro do ano passado, que o “calor da situação” fez com que ela agisse sem o domínio de suas faculdades mentais. A fala, no entanto, juntou-se aos autos na quarta-feira (26), após Alexandre de Moraes retirar o sigilo do processo. As informações são da Folha de São Paulo. A cabelereira pediu perdão e disse que o episódio não será repetido. >