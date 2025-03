STF DECIDIU

Vídeo: saiba quem estava com Bolsonaro no momento em que se tornou réu

Ex-presidente assistiu à sessão que o tornou réu, por unanimidade, por suposta tentativa de golpe de Estado, no gabinete do seu filho Flávio

Aliados próximos estiveram com Jair Bolsonaro (PL) acompanhando a transmissão do julgamento do ex-presidente no Supremo Tribunal Federal (STF), nesta quarta-feira (26/3). O ex-mandatário assistiu à sessão que o tornou réu, por unanimidade, por suposta tentativa de golpe de Estado, no gabinete do seu filho, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).>