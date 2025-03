VIROU RÉU

Bolsonaro critica julgamento 'político' no STF: 'Estão com pressa'

A Corte decidiu tornar réus Bolsonaro e mais sete integrantes de seu governo

Carol Neves

Publicado em 26 de março de 2025 às 13:40

Jair Bolsonaro Crédito: Gustavo Moreno/STF

Em postagem nas redes sociais nesta quarta-feira (26), o ex-presidente Jair Bolsonaro reagiu à decisão unânime da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) que aceitou a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) sobre o suposto plano golpista após as eleições de 2022. Ele classificou o ritmo do processo como incomum: "Estão com pressa. Muita pressa. O processo contra mim avança a uma velocidade 14 vezes maior que o do Mensalão e pelo menos 10 vezes mais rápida que o de Lula na Lava Jato". >

A corte decidiu tornar réus Bolsonaro e mais sete integrantes de seu governo — entre eles ex-ministros, auxiliares diretos e comandantes militares — por crimes como tentativa de golpe de Estado e organização criminosa. O ex-presidente, que acompanhou parte do julgamento no gabinete do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), afirmou que a motivação seria impedir sua candidatura em 2026: "Querem impedir que eu chegue livre às eleições porque sabem que, numa disputa justa, não há candidato capaz de me vencer". >

Bolsonaro questionou a imparcialidade do processo: "A julgar pelo que lemos na imprensa, estamos diante de um julgamento com data, alvo e resultado definidos de antemão. Algo que seria um teatro processual disfarçado de Justiça". Ele ainda sugeriu que a comunidade internacional acompanharia o caso: "O mundo está atento [...] à perseguição seletiva, acusações vagas de 'extremismo' ou de 'ameaça à democracia'". >