DIVERSAS FRATURAS

Jovem quebra as duas pernas durante agachamento com 140 kg em academia

'Meu erro foi não ter aceitado ajuda', disse Luis Pasetti após acidente

Na gravação é possível ver quando Luis Pasetti fazia o agachamento com 140 quilos em um equipamento chamado Smith. Ele estava acompanhado por um amigo, que ajudou no socorro.>

Segundo Pasetti, ele achou que tinha travado a máquina com segurança ao finalizar a série, mas ao relaxar as pernas para sair da máquina, foi empurrado para baixo pela carga. Luis fraturou as duas tíbias e as duas fíbulas, ossos que ficam na parte inferior da perna. Ele também deslocou o pé.>