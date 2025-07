NÃO FOI A PRIMEIRA VEZ

Clínica é fechada por tortura e maus-tratos: 45 pacientes são resgatados e responsáveis são presos

Delegado diz que, além de serem agredidas fisicamente, pacientes eram ameaçados e dopados com medicamentos

Duas mortes registradas na clínica neste ano estão sendo investigadas. Segundo a polícia, os internos eram homens com idades entre 17 e 71 anos que sofriam agressões constantes semelhantes à tortura. As vítimas foram levadas para a delegacia e passaram por exames de corpo delito. Algumas foram encaminhadas para casa de parentes e outras para instituições credenciadas da prefeitura.>

“Nos deparamos com pessoas internas que estavam sofrendo agressões física, psicológica, equivalentes até à tortura. Alguns pacientes tentaram fugir do local e eram contidos pelos próprios internos, que eram nomeados pelos donos do estabelecimento. Essas pessoas, além de serem agredidas fisicamente, ameaçadas, eram dopadas com medicamentos”, disse o delegado Diego Nolasco ao G1 MG.>