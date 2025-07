EDUCAÇÃO

Brasil não atinge meta de alfabetização de crianças, revela pesquisa

Dados do Indicador Criança Alfabetizada foram divulgados nesta sexta (11)

Maysa Polcri

Publicado em 11 de julho de 2025 às 15:14

Média de alfabetização na Bahia diminuiu Crédito: Antonio Queiros/GOVBA

O número de crianças alfabetizadas cresceu no Brasil, mas ainda não atingiu a meta esperada. É o que apontam dados do Indicador Criança Alfabetizada, divulgados pelo Ministério da Educação (MEC) nesta sexta-feira (11), em um evento para jornalistas em Brasília. De todos os alunos do 2º ano do ensino fundamental do país, 59,2% sabem ler e escrever. A meta do Governo Federal é ter 60% dos estudantes alfabetizados nesta faixa de idade. >

Os dados divulgados são referentes ao ano passado e demonstram aumento do número de crianças brasileiras alfabetizadas. Em 2023, o percentual era de 56%, portanto, três pontos percentuais menor do que em 2024. De acordo com Camilo Santana, ministro da Educação, as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul no ano passado contribuíram para puxar a média nacional para baixo. >

"A primeira média nacional foi muito impactada pelas condições do governo do Sul. Nós vamos agora arregaçar as mangas, todo mundo trabalhando, focando nos seus territórios. Vamos fazer a avaliação agora, outubro, novembro desse ano, e poder alcançar a média, que esse ano vai para 64%", disse o ministro durante o evento nesta manhã. >

O Indicador Criança Alfabetizada foi criado em 2023 e reúne resultados de provas realizadas com alunos do 2º ano do ensino fundamental pelos governos estaduais e pelos municípios. Os dados podem ser comparados à avaliação federal tradicional, o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), que ocorre a cada dois anos.>

A meta do governo federal é que mais de 80% dos alunos desta faixa escolar estejam alfabetizados até 2030. De acordo com informações divulgadas pela Folha, além do Rio Grande do Sul, houve queda nos índices da Bahia, Amazonas, Paraná, Rondônia e Pará. Enquanto isso, 11 estados atingiram suas metas de alfabetização. >