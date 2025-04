educação

3 dicas para apoiar as crianças no processo de alfabetização

O apoio familiar é essencial para manter a motivação durante o desenvolvimento das habilidades de escrita e leitura

Fundamental para a cidadania, o processo de apropriação da leitura e da escrita é um desafio que envolve uma série de fatores durante a escolaridade — seja na etapa de Educação Infantil ou no Ensino Fundamental. É com base no processo de alfabetização que todos os outros conteúdos ao longo da vida escolar serão aprendidos. Daí a necessidade de que ele seja sólido e bem trabalhado, de modo que a criança possa, depois, compreender os demais conteúdos. >