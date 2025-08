DECISÃO

Juiz manda cancelar matrículas de estudantes transexuais no Rio Grande do Sul

17 universidades públicas no Brasil oferecem cotas específicas para pessoas transexuais

A Justiça Federal do Rio Grande do Sul determinou o cancelamento das cotas para pessoas transexuais na Universidade Federal do Rio Grande (Furg). A decisão assinada pelo juiz substituto da 2.ª Vara Federal do Rio Grande, Gessiel Pinheiro de Paiva, ordena que os estudantes que ingressaram por meio desse sistema tenham suas matrículas anuladas ao fim do ano letivo. >