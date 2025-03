MUDANÇA

Baiana que pichou “perdeu, mané” em estátua do STF tem prisão preventiva substituída pela domiciliar

Ministro Alexandre de Moraes, do STF, voltou atrás em decisão; baiana foi condenada a 14 anos de prisão

A cabeleireira baiana Débora Rodrigues dos Santos, 39 anos , que ficou conhecida por pichar a estátua em frente à sede do Supremo Tribunal Federal (STF), durante a tentativa de golpe no 8 de janeiro de 2023, teve a prisão preventiva substituída pela domiciliar. A decisão foi anunciada pelo ministro Alexandre de Moraes, na tarde desta sexta-feira (28). >

A determinação de Moraes atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR), que se posicionou contra a liberdade provisória, mas a favor da mudança de regime. O procurador-geral Paulo Gonet argumentou que a Polícia Federal já concluiu as investigações e que o julgamento de Débora foi suspenso sem previsão de retomada. Ele também defendeu a prisão domiciliar com base na proteção à maternidade e no melhor interesse do menor. Débora é mãe de dois filhos.>