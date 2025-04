STF

Alexandre de Moraes determina prisão de Léo Índio, sobrinho de Bolsonaro

Réu no STF pelo envolvimento nos atos de 8 de janeiro, em Brasília, Léo Índio está na Argentina há 20 dias

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta quarta-feira (2) a prisão de Leonardo Rodrigues de Jesus, conhecido como Léo Índio, informa a CNN.>

A Procuradoria-Geral da República (PGR) já havia considerado nessa terça (1º) que houve descumprimento de medida cautelar após a ida de Léo Índio, que é sobrinho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), para a Argentina.>

De acordo com a decisão de Moraes, Leo Índio tinha “plena ciência” do cancelamento de seu passaporte, tendo deliberadamente fugido do Brasil e deixado seu “distrito de culpa” – que é o local onde mora um réu. A fuga desse local é considerada justificativa para decretação de prisão preventiva.>