Aeroporto de Congonhas fecha após cachorro invadir pista

Um voo foi alternado, mas nenhuma partida ou chegada precisou ser cancelada

  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Estadão

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 10:16

Aeroporto de Congonhas
Aeroporto de Congonhas Crédito: Reprodução

O Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, ficou fechado por quase 30 minutos após um cachorro invadir a pista de pousos e decolagens no início da manhã desta sexta-feira, 21. A Aena, concessionária que administra o aeroporto, afirmou em nota enviada ao Estadão que o animal foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros, que atuou imediatamente após as equipes do aeroporto identificarem a presença do cachorro.

As operações ficaram suspensas entre às 6h03 e 6h30. Segundo a Aena, um voo foi alternado, mas nenhuma partida ou chegada precisou ser cancelada.

Esse é o segundo dia seguido em que a pista do Aeroporto de Congonhas precisou ser fechada. Um vazamento de combustível na pista de decolagem suspendeu as operações entre às 7h39 e 8h16 da quinta-feira, 20.

Não há informações sobre a quantidade total de voos que foi afetada devido ao vazamento, mas a Latam Airlines Brasil confirmou que alguns de seus voos com destino e decolagem de Congonhas precisaram ser alternados, atrasados ou cancelados. A Azul também teve pelo menos dois voos afetados.

