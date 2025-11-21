MEIA HORA

Aeroporto de Congonhas fecha após cachorro invadir pista

Um voo foi alternado, mas nenhuma partida ou chegada precisou ser cancelada

Estadão

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 10:16

O Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, ficou fechado por quase 30 minutos após um cachorro invadir a pista de pousos e decolagens no início da manhã desta sexta-feira, 21. A Aena, concessionária que administra o aeroporto, afirmou em nota enviada ao Estadão que o animal foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros, que atuou imediatamente após as equipes do aeroporto identificarem a presença do cachorro.

As operações ficaram suspensas entre às 6h03 e 6h30. Segundo a Aena, um voo foi alternado, mas nenhuma partida ou chegada precisou ser cancelada.

Esse é o segundo dia seguido em que a pista do Aeroporto de Congonhas precisou ser fechada. Um vazamento de combustível na pista de decolagem suspendeu as operações entre às 7h39 e 8h16 da quinta-feira, 20.