PERNAMBUCO

Mãe é presa suspeita de mandar matar filha de 24 anos para ficar com herança

Vítima foi achada com sinais de tortura

Carol Neves

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 09:08

Allani Rayanne Santos Crédito: Reprodução

A Polícia Civil prendeu, em Caruaru (PE), a mãe de Allani Rayanne Santos e um homem apontado como executor da morte da jovem de 24 anos. Ambos vão responder por homicídio duplamente qualificado e tortura. A Delegacia de Homicídios continua apurando o caso.

As prisões ocorreram após o principal suspeito - que mantinha um relacionamento amoroso com a mãe da vítima - confessar que assassinou Allani a mando da companheira. Ele relatou ter atuado sozinho na execução, mas atribuiu à mulher o planejamento do crime. “Ele diz que a execução foi somente dele, mas a autoria intelectual foi junto com a mãe da vítima, que entra como mandante”, afirmou o delegado Eric Costa, responsável pela investigação.

Jovem foi morta em Pernambuco 1 de 3

Antes da confissão, o homem havia negado qualquer envolvimento. Segundo o delegado, ele e a mãe da jovem teriam planejado o assassinato para ter acesso a uma quantia depositada em banco, referente à herança que Allani recebeu do avô materno, além de bens da família no litoral de Pernambuco. O objetivo seria usar o dinheiro para deixar o estado. “Eles teriam combinado o crime para conseguir uma quantia que ela tem depositada em banco... Depois, eles sairiam do estado para viver a vida em outro lugar”, explicou Eric.

Mesmo estando presa, a mãe de Allani negou participação na morte da filha, mas apresentou, segundo a polícia, uma “versão inverossímil” e entrou em contradição durante o depoimento.