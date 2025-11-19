Mãe é presa suspeita de mandar matar filha de 24 anos para ficar com herança

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 19 de novembro de 2025 às 09:08
A Polícia Civil prendeu, em Caruaru (PE), a mãe de Allani Rayanne Santos e um homem apontado como executor da morte da jovem de 24 anos. Ambos vão responder por homicídio duplamente qualificado e tortura. A Delegacia de Homicídios continua apurando o caso.
As prisões ocorreram após o principal suspeito - que mantinha um relacionamento amoroso com a mãe da vítima - confessar que assassinou Allani a mando da companheira. Ele relatou ter atuado sozinho na execução, mas atribuiu à mulher o planejamento do crime. “Ele diz que a execução foi somente dele, mas a autoria intelectual foi junto com a mãe da vítima, que entra como mandante”, afirmou o delegado Eric Costa, responsável pela investigação.
Jovem foi morta em Pernambuco
Antes da confissão, o homem havia negado qualquer envolvimento. Segundo o delegado, ele e a mãe da jovem teriam planejado o assassinato para ter acesso a uma quantia depositada em banco, referente à herança que Allani recebeu do avô materno, além de bens da família no litoral de Pernambuco. O objetivo seria usar o dinheiro para deixar o estado. “Eles teriam combinado o crime para conseguir uma quantia que ela tem depositada em banco... Depois, eles sairiam do estado para viver a vida em outro lugar”, explicou Eric.
Mesmo estando presa, a mãe de Allani negou participação na morte da filha, mas apresentou, segundo a polícia, uma “versão inverossímil” e entrou em contradição durante o depoimento.
Allani foi encontrada morta ontem dentro de casa. Ela estava com as mãos amarradas, apresentava marcas de agressão e morreu após ser ferida por arma branca. A polícia descarta a participação do ex-namorado da jovem, hipótese inicialmente cogitada como motivação passional.