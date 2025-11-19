SENADO VAI AVALIAR

Câmara aprova projeto que impede presos de votar no Brasil

Atualmente, lei permite que presos provisórios, aqueles que ainda não foram condenados, continuem votando

Carol Neves

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 09:26

Eleição vai ocorrer no dia 6 de outubro Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Câmara dos Deputados aprovou, nesta terça-feira (18), uma emenda que proíbe o alistamento eleitoral de pessoas em prisão provisória e determina o cancelamento do título de eleitor daqueles que já estiverem inscritos. A mudança foi apresentada pelo deputado Marcel van Hattem (Novo-RS) e integra a proposta mais ampla de reforma no sistema eleitoral analisada e aprovada pelo Plenário.

A legislação eleitoral brasileira prevê que apenas pessoas condenadas com sentença transitada em julgado perdem automaticamente seus direitos políticos, incluindo o voto. Por isso, presos provisórios - aqueles que ainda não foram julgados - tinham, por lei, o direito de votar, já que a Constituição assegura a presunção de inocência até decisão final da Justiça. A emenda muda isso.

Para Van Hattem, permitir o voto de quem está detido contraria a lógica da punição. "Não faz sentido o cidadão estar afastado da sociedade, mas poder decidir os rumos da política do seu município, do estado e até do Brasil", afirmou. Ele disse considerar o direito ao voto nesses casos como um privilégio indevido: "Preso não pode votar. É um contrassenso, chega a ser ridículo", avaliou.

A emenda, no entanto, provocou reação imediata da oposição. O líder do PT, Lindbergh Farias (RJ), criticou a medida e ironizou a posição do Novo ao mencionar políticos aliados da direita que também se encontram presos provisoriamente. "Essa emenda dá a impressão de que o partido Novo abandonou o ex-presidente Jair Bolsonaro e a deputada Carla Zambelli (PL-SP), ambos presos provisórios", declarou.

Lindbergh ainda citou o caso de Zambelli, detida na Itália, para questionar coerência na aplicação das regras. "Só quero chamar a atenção da Casa. Se estamos falando de direitos políticos, temos uma deputada federal exercendo mandato presa na Itália. No mínimo, ela tinha de ser cassada imediatamente."

O texto aprovado segue agora para análise do Senado.

Projeto

O texto aprovado pela Câmara não se limita à proibição de voto para presos provisórios. Ele integra um conjunto mais amplo de mudanças voltadas ao combate ao crime organizado, aumentando penas, criando novos tipos penais e permitindo a apreensão antecipada de bens de investigados. O projeto também endurece as regras para progressão de regime em crimes considerados hediondos, elevando significativamente o tempo mínimo em regime fechado antes que o condenado possa acessar benefícios penais.

Outra alteração central é a criação do crime de “domínio social estruturado”, que abrange ações típicas de facções, milícias e grupos paramilitares. Para essas condutas - que vão desde o controle territorial violento até ataques a serviços essenciais - o texto prevê penas de 20 a 40 anos, além de agravantes que podem elevar a punição em até dois terços. O projeto ainda classifica como crime o simples ato de favorecer esses grupos, seja fornecendo abrigo, informações, armas ou até disseminando mensagens de incentivo.