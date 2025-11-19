FOI FILMADO

Vídeo: funcionário é preso por colocar sêmen no sorvete da colega

A vítima relatou à polícia que já desconfiava de situações semelhantes anteriormente

Carol Neves

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 11:06

Imagens mostram homem colocando sêmen no sorvete da colega Crédito: Reprodução

Um funcionário de uma empresa foi preso na última segunda-feira (17) após ser filmado colocando sêmen no sorvete de uma colega de trabalho em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba. Ele, de 42 anos, é investigado pela Polícia Civil do Paraná por importunação sexual.

O crime ocorreu em 12 de novembro, dentro da empresa onde os dois trabalham, no bairro Estação. A prisão preventiva foi decretada após a análise de imagens do circuito interno, que flagraram o momento em que o suspeito retira uma colher do pote de sorvete da colega, leva o utensílio até um armário por alguns segundos e o devolve à sobremesa.

Segundo o delegado Eduardo Kruger, as imagens confirmam a dinâmica do caso. “É um caso muito repugnante. O indivíduo foi até o banheiro, com um copo de café, praticou um ato ali, coletou o sêmen, colocou dentro do copo de café, foi até o local em que a colega de trabalho ficava na empresa. Por sorte, a funcionária não consumiu, porque ela notou algo estranho”, disse ao Ric.com.br.

A vítima relatou à polícia que já desconfiava de situações semelhantes anteriormente. A investigação também mostrou que o homem havia sido detido em 2023, em Curitiba, por um episódio parecido ocorrido em um supermercado e envolvendo uma adolescente de 14 anos. Na ocasião, ele permaneceu preso por quatro meses.