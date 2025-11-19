Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Vídeo: funcionário é preso por colocar sêmen no sorvete da colega

A vítima relatou à polícia que já desconfiava de situações semelhantes anteriormente

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 11:06

Imagens mostram homem colocando sêmen no sorvete da colega
Imagens mostram homem colocando sêmen no sorvete da colega Crédito: Reprodução

Um funcionário de uma empresa foi preso na última segunda-feira (17) após ser filmado colocando sêmen no sorvete de uma colega de trabalho em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba. Ele, de 42 anos, é investigado pela Polícia Civil do Paraná por importunação sexual.

O crime ocorreu em 12 de novembro, dentro da empresa onde os dois trabalham, no bairro Estação. A prisão preventiva foi decretada após a análise de imagens do circuito interno, que flagraram o momento em que o suspeito retira uma colher do pote de sorvete da colega, leva o utensílio até um armário por alguns segundos e o devolve à sobremesa.

Funcionário é filmado colocando sêmen no sorvete da colega

Imagens mostram homem colocando sêmen no sorvete da colega por Reprodução
Imagens mostram homem colocando sêmen no sorvete da colega por Reprodução
Imagens mostram homem colocando sêmen no sorvete da colega por Reprodução
Imagens mostram homem colocando sêmen no sorvete da colega por Reprodução
Imagens mostram homem colocando sêmen no sorvete da colega por Reprodução
Imagens mostram homem colocando sêmen no sorvete da colega por Reprodução
Imagens mostram homem colocando sêmen no sorvete da colega por Reprodução
Imagens mostram homem colocando sêmen no sorvete da colega por Reprodução
Imagens mostram homem colocando sêmen no sorvete da colega por Reprodução
Imagens mostram homem colocando sêmen no sorvete da colega por Reprodução
1 de 10
Imagens mostram homem colocando sêmen no sorvete da colega por Reprodução

Segundo o delegado Eduardo Kruger, as imagens confirmam a dinâmica do caso. “É um caso muito repugnante. O indivíduo foi até o banheiro, com um copo de café, praticou um ato ali, coletou o sêmen, colocou dentro do copo de café, foi até o local em que a colega de trabalho ficava na empresa. Por sorte, a funcionária não consumiu, porque ela notou algo estranho”, disse ao Ric.com.br.

A vítima relatou à polícia que já desconfiava de situações semelhantes anteriormente. A investigação também mostrou que o homem havia sido detido em 2023, em Curitiba, por um episódio parecido ocorrido em um supermercado e envolvendo uma adolescente de 14 anos. Na ocasião, ele permaneceu preso por quatro meses.

Tags:

Sêmen Importunação Sexual

Mais recentes

Imagem - Médico é condenado por dizer que mamografia causa câncer de mama

Médico é condenado por dizer que mamografia causa câncer de mama
Imagem - Nikolas Ferreira reage após Lula proibir linguagem neutra: 'Homofóbico e transfóbico?'

Nikolas Ferreira reage após Lula proibir linguagem neutra: 'Homofóbico e transfóbico?'
Imagem - 20 de novembro é feriado nacional? Tire dúvidas sobre o Dia da Consciência Negra

20 de novembro é feriado nacional? Tire dúvidas sobre o Dia da Consciência Negra

MAIS LIDAS

Imagem - Após fim do casamento, Mara Maravilha vende cobertura de luxo avaliada em R$ 3 milhões
01

Após fim do casamento, Mara Maravilha vende cobertura de luxo avaliada em R$ 3 milhões

Imagem - Vigilância Sanitária apreende 8 toneladas de alimentos impróprios e interdita padaria na Bahia
02

Vigilância Sanitária apreende 8 toneladas de alimentos impróprios e interdita padaria na Bahia

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta quarta (19 de novembro) é O Buquê: um dia de alegrias simples, beleza e boas surpresas
03

Carta do Baralho Cigano desta quarta (19 de novembro) é O Buquê: um dia de alegrias simples, beleza e boas surpresas

Imagem - BA-099 terá aumento em tarifas de pedágio a partir de sábado (22); veja novos valores
04

BA-099 terá aumento em tarifas de pedágio a partir de sábado (22); veja novos valores