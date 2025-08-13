Água com ou sem gás: qual escolher para hidratar? A resposta vai te surpreender

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 13 de agosto de 2025 às 07:32
A água com gás vem ganhando adeptos entre aqueles que buscam se hidratar sem recorrer a refrigerantes ou bebidas açucaradas.
O sabor suave e a presença das bolhas agradam a muitos. Mas será que ela garante o mesmo nível de hidratação que a água sem gás?
Água com gás
Pesquisas apontam que sim. Apesar do gás, do sabor e da sensação diferenciada na boca, no fim das contas, ela ainda é essencialmente água.
Um estudo publicado em 2016 no The American Journal of Clinical Nutrition avaliou o impacto de 13 bebidas diferentes na hidratação.
Água
Os pesquisadores analisaram a retenção de líquidos e compararam a produção de urina, concluindo que a água com gás hidrata tanto quanto a sem gás.
Seu efeito é comparável ao de bebidas como certos chás e refrigerantes, desde que contenham pouco açúcar ou cafeína. Isso porque ambas são compostas quase totalmente por H₂O.
A única diferença é a presença do dióxido de carbono, que se transforma em ácido carbônico, responsável pela efervescência. Esse fator não interfere na absorção da água pelo organismo.
Apesar de frequentemente confundidas, não são idênticas. O termo “água com gás” inclui tanto as naturalmente gaseificadas, como algumas minerais, quanto as gaseificadas artificialmente.
Já a soda é um tipo de água gaseificada à qual são adicionados minerais como bicarbonato de sódio ou cloreto de potássio, conferindo um leve sabor salgado. A hidratação é igual, mas o gosto é distinto.
Grace Derocha, nutricionista e porta-voz da Academia de Nutrição e Dietética dos EUA, disse ao Washington Post que a questão principal não é a presença ou ausência do gás, mas sim a quantidade ingerida.
“Para algumas pessoas, as bolhas tornam a bebida mais prazerosa, fazendo com que consumam mais água. E beber mais, seja com ou sem gás, é o que efetivamente melhora a hidratação”, explicou.
Quem tem refluxo, gases ou tendência a inchaço abdominal pode sentir desconforto ao ingerir muita água gaseificada.
Ainda assim, não há evidências de que ela atrapalhe a digestão de forma geral. Há até pesquisas que indicam possíveis benefícios para casos leves de constipação ou digestão lenta.
Outro mito comum é que a água com gás prejudica ossos ou dentes. Embora seja ligeiramente mais ácida que a natural, seu nível de acidez é muito inferior ao de refrigerantes ou sucos cítricos.
Pesquisadores da Universidade do Alabama analisaram o pH de várias marcas e descobriram que, na maioria, ele fica acima de 4.
Esse é o limite a partir do qual a erosão do esmalte dentário pode ocorrer. Assim, se o pH estiver acima disso e não houver adição de aromas cítricos, o risco para os dentes é pequeno, mesmo com consumo frequente.
Em relação à saúde óssea, estudos que associam refrigerantes à perda de densidade mineral apontam como vilão o ácido fosfórico presente em colas, não o gás. A água gaseificada pura não mostrou efeito negativo.
Beber água com gás é considerado seguro tanto na gravidez quanto na infância, desde que não cause incômodos. Em algumas pessoas, pode aumentar a sensação de saciedade ou provocar mais arrotos, mas não há riscos conhecidos.
No fim das contas, para hidratar, água com gás ou sem gás funciona do mesmo jeito. A escolha depende do gosto pessoal, da tolerância digestiva e do hábito. Para quem quer reduzir o consumo de refrigerantes, pode ser uma boa aliada para atingir a ingestão diária de líquidos.