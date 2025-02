MAIS COMPRIDO

Boate gay realiza concurso para eleger o maior pênis de Salvador

Evento está marcado para o próximo sábado (15) na Zoom Gay Bar, na Barra

Uma obsessão comum entre os homens, comparar o tamanho do pênis, ganhou um concurso para chamar de seu. A boate Zoom Gay Bar, localizada na Barra, realizará um evento no próximo sábado (15), à 1h da manhã para eleger o maior pênis de Salvador. >

A inscrição é gratuita e pode ser realizada até às 21h do sábado. Os interessados devem enviar nome, idade e medida para um contato disponível no Instagram da boate. O pau mais comprido levará para a casa uma premiação de R$300. >

Além do valor que será entregue ao vencedor do concurso, o segundo e o terceiro colocado também ganham dinheiro, levando R$ 200 e R$ 100, respectivamente.>

A seleção será feita ao vivo por três jurados, com participação do público presente para assistir ao concurso sem pudor. Todos os participantes ganharam uma cortesia de R$50 de consumação no bar. Para participar, a pessoa deve ser do sexo masculino e ter mais de 19 anos de idade.>