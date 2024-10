ATRIZ

Isis Valverde posta foto sensual e exibe tatuagem na costela

Neste domingo (13), a atriz movimentou as redes sociais com elogios

A atriz global Isis Valverde fez sucesso ao publicar no seu perfil no Instagram um ensaio fotográfico com uma lingerie underwear. Na rede social, ela posou com um conjunto preto, destacando a sua tatuagem na costela.